Walter Arévalo confirmó que Jalil le ofreció ser ministro de Desarrollo Social

El secretario general del SOEM Capital, Walter Arévalo, confirmó que el intendente y candidato a gobernador por el Frente de Todos, Raúl Jalil, le ofreció ocupar el cargo de ministro de Desarrollo Social de la provincia, si gana las elecciones el próximo 27 de octubre.

El sindicalista dijo que alguna vez Jalil le hizo el ofrecimiento, pero marcó distancia respecto de la posibilidad de aceptar el desafío. Aseguró que existen muchos reclamos gremiales que están candentes y detenerse a analizar un ofrecimiento de esa característica, en este momento, requiere dejar de lado su tarea sindical para algo que no estaría dispuesto a hacerlo.

“Siempre digo que Jalil no es gobernador todavía y yo sigo siendo un dirigente sindical de calle. Además, venimos de una pelea por el cobro del plus médico, con un pedido de bono, incremento salarial, y no voy a dejar de lado mi tarea por un ofrecimiento de estas características”, reflexionó.

En ese marco, el gremialista dijo que ve muy lejana la posibilidad de ocupar ese cargo porque existen muchos intereses en juego por del entorno político. “Es un lugar importante que muchos no van a permitir que eso pase. Estuve enfrentado con muchos aplaudidores que tiene Lucía Corpacci (gobernadora) y eso hace que a mí no me tengan en cuenta. De todas formas no me marea la propuesta, sí me gustaría mucho, pero no me marea. Y además hasta que esto no pase, se puede interpretar de muchas maneras”, disparó.

Finalmente, Arévalo dijo que no quiere mezclar las cosas y afirmó que avanzará con la denuncia contra el director de la OSPE, Julio Cabur, por varios incumplimientos y también accionarán contra el Círculo Médico por el cobro del plus.