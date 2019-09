Se creará un Órgano de Revisión local para la aplicación de la Ley de Salud Mental y Adicciones

Ayer se presentó el proyecto de ley que crea el Órgano de Revisión de Salud Mental y Adicciones en la provincia. Para el evento, estuvo presente María Graciela Iglesias, secretaria ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental de la Nación, el subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Matías García Terán, el director de Derechos Humanos, Hernán Velárdez Vaca y la diputada Adriana Díaz, autora del proyecto.

Tras la presentación de las autoridades presentes, García Terán señaló: “la creación del órgano de revisión es una deuda que tiene la provincia en lo que es la defensa de los usuarios con padecimiento de salud mental. Si bien el sistema de salud público trabaja incansablemente, los marcos normativos son sumamente necesarios”.

Por su parte, Iglesias comentó que como punto de partida, este Órgano de Revisión está pensado para acompañar los procesos locales para la creación de los organismos de control de cada provincia, los que estarán articulados con la participación de diferentes actores. “En este caso, desde la Subsecretaría de Salud Mental será quien puso el interés y el desafío para realización de este órgano de revisión local, que tendrá múltiples funciones en la aplicación de la ley. Estamos hablando de un órgano específico de control de derechos, que tendrá el aparato operativo y la responsabilidad de realizar recomendaciones para la autoridad de aplicación de la ley, realizar dictámenes, supervisar y agrupar la funcionalidad de los sectores intervinientes”.

En relación a los reclamos que se vienen llevando a cabo por el temor al cierre de los neuropsiquiátricos en La Merced, desde la parte pública y los centros privados de la Capital, Iglesias explicó que “acá hay que tener en cuenta lo que dice la ley, la creación de servicios alternativos hasta la sustitución definitiva de los hospitales neuropsiquíatricos. Esto implica no el cierre inmediato, sino la adecuación a partir del 2020. Si hay casos de personas en situación de vulnerabilidad habitacional, no implicará que quedarán desprotegidos. No es el espíritu de la ley, lo que sí establece es un cambio de modelo y es de cumplimiento efectivo, y las instituciones deben presentar este plan de adecuación”.

Por su parte, Díaz realizó una síntesis sobre el proceso del proyecto de ley, para lo que debió reunirse con los diferentes actores que actuarán en el marco de la norma, y así pulir el proyecto para que pueda cumplir con su función de manera adecuada.

El director de Derechos Humanos, en tanto, señaló que su área será la responsable de la aplicación de esta norma. “Es sumamente necesario comprender las necesidades, sobre todo de las familias”, dijo.

Teniendo en cuenta la complejidad de la Ley de Salud Mental 26.657, a la cual la provincia adhirió en 2014, García Terán anunció que el próximo viernes se realizará una capacitación para periodistas.

Funciones del Órgano de Revisión

La salud mental es definida “como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona”.

El ORSMA depende de la Dirección de Derechos Humanos que integra el Ministerio de Gobierno y Justicia, y tiene por objeto proteger los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental.

Para esto se reúne de forma periódica en los plazos que determine su reglamento interno y, al menos una vez por mes, debe garantizar la comunicación a todos los integrantes.

Crea la Comisión Provincial Interdisciplinaria provincial de Salud Mental y Adicciones (CPISMA) cuyo objetivo es planificar, diseñar y coordinar las políticas públicas de prevención y asistencia de salud mental y adicciones, y asegurar la protección de los derechos humanos de las personas, para ello debe:

a) Coordinar con los distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales, municipales, provinciales y nacionales, acciones conjuntas para la implementación de programas de prevención, tratamiento e inclusión.

b) Favorecer un abordaje integral, incluyendo la dimensión social, psicológica y biológica de las personas, grupos y comunidades.

c) Diseñar estrategias de comunicación que tengan como fin hacer conocer los recursos institucionales, transformar actitudes y conductas, contemplando las necesidades de información acerca de la temática.

d) Proponer indicadores y variables que permitan diseñar un sistema de monitoreo de la prevalencia e incidencia de la problemática en la población.