Nuevos objetivos para Corazón con Agujeritos

La ONG Corazón con Agujeritos, que trabaja para las cardiopatías congénitas, creó una pequeña biblioteca y un guardarropas.

Según indican, el objetivo es acompañar a las familias de niños/as con cardiopatía congénita en etapa de internación dentro y fuera de la provincia.

En ese sentido, piden que quienes deseen colaborar, lo pueden hacer con los siguientes elementos: ropa de bebé, niño y adulto (en buen estado); pañales, toallitas húmedas, talco para bebés, leche, elementos de higiene personal (papel higiénico, jabón, etc.). Como así también, alimentos no perecederos y libros varios (cuentos, libros para pintar, etc.).