Catamarca, entre las provincias afectadas por el “reperfilamiento” de deudas de Nación

El anuncio del Gobierno nacional de “reperfilar” y, por ende, retrasar los pagos de las Lecaps y Letes a las personas jurídicas generó preocupación en casi la mitad de las provincias, entre ellas Catamarca, que tienen invertido dinero en esos instrumentos. En total, son diez los Estados subnacionales que colocaron buena parte de sus fondos en estas letras, ya que les generaban un rendimiento que les permitía protegerse de la inflación.

Debido a que el decreto del Gobierno nacional está direccionado principalmente a inversores institucionales y no a “personas humanas”, las provincias quedaron presas de la medida que escalonó los pagos, con lo cual recibirán un 15% en la fecha del vencimiento de esa letra, un 25% tres meses después de ese día, y un 60% en seis meses. Es decir, que esas jurisdicciones deberán ahora afrontar un agujero financiero que se sumó a la pérdida de coparticipación, que tendrán por la eliminación del IVA a los alimentos,la suba del mínimo no imponible de Ganancias y las modificaciones en monotributos y autónomos.

En el caso de Catamarca, tiene colocado en estas letras aproximadamente 15 millones de dólares, los que no podrá cobrar de forma completa a la fecha del vencimiento de estos instrumentos. La cifra es más impactante si se la transfiere a pesos, ya que si tenemos en cuenta que en la jornada de ayer el dólar cerró a 57 pesos, en total el monto invertido por la Provincia es de 855 millones de pesos.

Este tipo de inversiones son utilizadas por las provincias, por lo general, para solventar erogaciones importantes y ya estipuladas en el Presupuesto, como, por ejemplo, el pago de aguinaldos de los empleados provinciales. También suelen ser usadas para hacer frente a sus propios pagos de deuda en dólares, que se multiplicaron en los últimos años, aunque en el caso de Catamarca se trata de una de las provincias con menor deuda en moneda extranjera.

Además de Catamarca, la lista de Estados subnacionales afectados por la medida y que tienen sus fondos atrapados en esas letras se completa con la provincia de Buenos Aires (US$ 500 millones), San Juan (US$ 234 millones), Mendoza (US$ 205 millones), CABA (US$ 123 millones), Río Negro (US$ 83 millones), Salta (US$ 35 millones), Formosa (US$ 20 millones), Santa Fe (US$ 20 millones) y La Rioja (US$ 13 millones).

Ante esta situación, las provincias pedirán a Nación una modificación, ya que sumado a la disminución de coparticipación, la afectación a las arcas provinciales sería mayúscula.