Jalile decretó la emergencia alimentaria en Valle Viejo y criticó al Gobierno nacional

El intendente de Valle Viejo convocó ayer a una conferencia de prensa para anunciar un plan de obras para el departamento y dar a conocer que se decretó la emergencia alimentaria. Durante el anuncio, criticó al Gobierno nacional por, entre otras cuestiones, no escuchar a tiempo y no accionar ante la profunda crisis económica y social por la que atraviesa el país.

En cuanto a la emergencia alimentaria, Jalile comentó que se financiará a través de los fondos que, en principio, estaban destinados a la pavimentación de algunas calles y también, en parte, al alumbrado público: “Ese pavimento se va a transformar en alimento para nuestros vecinos porque consideramos que hay un Gobierno nacional que no miró esa situación y un Gobierno provincial que en una actitud muy mezquina, a través de Desarrollo Social, no entregó los módulos que se entregaban con fondos nacionales en Valle Viejo y los mandaban a la Municipalidad como si nosotros fuéramos los responsables”.

“Con el hambre no se juega, se soluciona la problemática”, añadió.

Además, comentó que ayer se había realizado la compra de la mercadería con la que se confeccionarán los módulos alimentarios y que cada 15 días “vamos a estar visitando a esa gente y se les va a estar entregando a través de Desarrollo Social del municipio” y a otras instituciones del departamento como, por ejemplo, comedores y clubes.

El jefe comunal insistió en diferenciarse de la gestión macrista y afirmó que “el Gobierno nacional no puso énfasis en esto y no escuchó. Ellos creían que estaba todo bien y no entienden, especialmente dos ministros, uno de ellos Frigerio (Rogelio). En nuestro país, muchas cosas no están bien y hay que corregirlas y dar una respuesta”.

Coparticipación

Por otra parte, Jalile se refirió a la pérdida que tendrán los municipios en su coparticipación debido a las medidas tributarias tomadas por el Gobierno nacional sobre la masa coparticipable. Señaló que Nación compensará a las provincias y que, de ser así, espera que la Provincia haga lo propio con los municipios.

Respecto de cómo afrontará el municpio una teórica caída de estos fondos, sostuvo que “no es tanto, pero es un fondo importante, por lo que lo veremos día a día”. En esa línea, dijo que en agosto bajó la coparticipación “y tuvimos que hacer algunas gambeteadas para poder avanzar”, pero que el municipio está saneado.