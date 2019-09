Denunció que su ex intentó prender fuego con una garrafa la casa cuando dormía

El sujeto llegó a la madrugada a la vivienda donde habita su expareja y los hijos de ambos. Con una garrafa, intentó quemar la casa. Un vecino lo vio y dio aviso a la Policía.

Un sujeto mayor de edad es buscado por la Justicia desde el domingo a la madrugada, luego de ser denunciado por su expareja -una mujer mayor de edad de quien se reservan todos los datos personales- de intentar atentar contra su vida y la de sus dos pequeños hijos.

Durante la jornada del domingo, la mujer se hizo presente en la Unidad Judicial de Violencia de Género y Familia y denunció a su ex M. E. F., padre de sus dos hijos, por un grave episodio de violencia.

Según relató a los instructores, la noche del día anterior habría mantenido una discusión con su acusado, quien es su expareja y de quien se encuentra separada desde hace varios meses, sin precisar la cantidad. Luego de ello, el sujeto se marchó.

Ahora bien, a la 1.30 de la madrugada, un vecino la alertó que su expareja estaba en la vereda del domicilio con una garrafa y un encendedor, amenazando a viva voz con prenderle fuego el inmueble.

Asimismo, le dijo que no saliera de la vivienda que ya había llamado a la Policía. En breve, el móvil de la Comisaría Novena se hizo presente en el domicilio en cuestión, pero el violento se había marchado, hallando en la vereda la garrafa que, supuestamente, el sujeto llevó para prender fuego la vivienda con su expareja y sus hijos en el interior.

Tras la denuncia, desde la fiscalía en turno se dispuso la detención del violento quien, hasta el momento, no fue localizado.

Revólver

En la misma unidad judicial, pero a las 16.00 horas, una mujer denunció a su expareja de comprar un revólver para matarla.

Así le habría dicho el sujeto, de apellido Vergara, a una amiga de la denunciante. La víctima, en la denuncia, indicó que aproximadamente a las 14.00 horas, su amiga, de quien no quiso brindar ningún dato personal para no vincularla con la investigación, fue a su casa y le comentó que su expareja había comprado un revólver para matarla y, si no podía hacerlo, se mataría él.

Dichos que, según la amiga, el denunciado los habría pronunciado. Ante el tenor de la amenazas y por temor, la mujer realizó la presente denuncia, solicitando a la Justicia su protección.

Embarazada

Un sujeto de apellido Yapura fue denunciado también en la Unidad de Violencia de Género y Familiar por su actual pareja por violencia física.

De acuerdo a la denuncia, el día sábado a la madrugada, el sujeto llegó a la vivienda donde convive con la denunciante desde hace un año, quien gesta un embarazo de ocho meses, y comenzó a tener una disputa para, luego, agredirla físicamente.

Como pudo, la mujer salió de la casa y fue a buscar ayuda en lo de una vecina, quien llamó a la Policía, pero al llegar la patrulla, el sujeto ya no estaba en la vivienda.

144

Si sos víctima de violencia física, psicológica, económica y/o sexual o conocés a alguien que la sufra comunicate a la línea gratuita 144 desde cualquier punto del país, todos los días, a cualquier hora y pedí ayuda.