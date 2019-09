Salud se reunió con UPCN por los precarizados y Traverso de ATE Salud advirtió que fue una puesta en escena

En la jornada de ayer, el Ministerio de Salud recibió a los gremios ATSA y UPCN, con el objeto de destrabar el conflicto que vienen llevando a cabo los precarizados y también la recomposición salarial de los empleados del área.

En este sentido, Eugenia Jaime, secretaria gremial de UPCN, expresó que en la reunión se discutieron varios temas y manifestó que “dentro de lo que pudimos hablar, se logró el aumento de becas en el sector. Del mismo modo, expresaron que la prioridad de ellos es la contratación paulatina de los agentes sanitarios o tramitar contratos para garantizar la estabilidad laboral, teniendo en cuenta que están precarizados. Fue el compromiso que hizo el ministro Ramón Figueroa Castellanos”.

A su vez, expresó que no tuvieron definiciones de tiempos para el proceso de contrato ya que todavía falta la palabra de la gobernadora, “nos pidió que tengamos paciencia porque tiene que pedirle ayuda a la gobernadora y ver la posibilidad de los contratos. En principio, nosotros apuntamos a las personas que se encuentran en el programa Incluir Salud, que son 13 personas, más 53 agentes sanitarios, que si bien no tenemos el listado, queríamos tener una asamblea con todos los agentes sanitarios para conocer su situación y analizar cómo están trabajando”.

Por otro lado, desde el gremio, Claudio Habermann expresó que “dentro de los montos que ellos manejan, los becados estarían cobrando como 5 mil pesos y se les incrementaría como 10 mil pesos a los diferentes programas, pero todavía hay que ver los números reales. Estamos seguros que va haber una mejora en los montos. El compromiso es que en el próximo cobro ya vean el incremento”.

A su vez, expresaron que el anuncio se realizaría la próxima semana, a través del Ministerio de Salud. “El ministro se encargará de hacer el anuncio del incremento salarial, y hay que tener en cuenta que son 120 personas las que están actualmente con becas, y que serán incorporadas paulatinamente”,

Por otro lado, José Traverso de ATE Salud salió al cruce de las declaraciones de los gremios y dijo que fue una puesta en escena, “estos gremios son funcionales al Gobierno y, seguramente, van a utilizar a los trabajadores para meter a la gente que les trabaja en la política dentro del Gobierno”, expresó.

“Esto es una vergüenza. Yo, la verdad, que no les creo nada. Las luchas con los trabajadores la venimos dando hace tiempo, venimos luchando por los precarizados. Las denuncias que están hechas por las irregularidades la venimos haciendo desde el gremio y cuando éramos autoconvocados. Esto que pasó en el Hospital de Villa Dolores lo visibilizamos nosotros, entonces no entendemos qué hacen sentados en una reunión si no entienden ni el conflicto”, comentó.

A su vez, Traverso advirtió que los empleados debemos tener cuidado que no vayan a presentar listas infladas con personas por gente que no está en Salud. “Los precarizados deberán estar atentos. No sería la primera vez que quieren hacer esta maniobra, ya en la época de Brizuela del Moral, ATSA ya presentó una lista inflada”.

Por otro lado, desde ATE Salud expresaron que continúan con las asambleas en el interior para formalizar el pedido que realizarán por el bono de 5 mil pesos prometido por el Gobierno nacional.