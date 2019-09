Coti Sorokin cruzó fuertemente a Diego Torres por adjudicarse la autoría de “Color Esperanza”

En medio de la crisis social, política y económica que reinaba en la Argentina en 2001, Diego Torres grabó el tema "Color Esperanza" para su disco "Un mundo diferente", que se terminaría convirtiendo en un verdadero hit. Aunque el autor de la canción original es su colega Coti Sorokin.

En febrero pasado Coti ya se había manifestado en duros términos contra Diego Torres, ya que en el festival Aid Live Venezuela, promovido por el británico Richard Branson para recaudar fondos para ese país, Torres cantó "Color Esperanza". En aquella oportunidad, el rosarino lo criticó porque, según sus palabras, había cedido los derechos del tema para que fuera utilizada por distintas ONG, pero nunca había aceptado hacerlo para fines políticos.

Ahora bien, este lunes Coti volvió a mostrarse enojado con Torres. En esta ocasión, su fastidio se debe a las declaraciones que su colega brindó a un medio español. El cantante mostró a través de su cuenta en Instagram fotos de la entrevista en cuestión.

Diego Torres: 'Los éxitos no hay que entenderlos, solo disfrutarlos'", reza el título de la nota del diario La Vangardia de España, con un textual del artista argentino. La bajada dice: "El autor de 'Color Esperanza' prepara nuevo disco con un sonido renovado que no renuncia a su habitual compromiso vital".

En el cuerpo de la nota, tal como resaltó Coti en una de las imágenes que publicó, el periodista le pregunta a Diego Torres: "Son casi ya 20 años de ese 'Color Esperanza'. ¿Ha llegado a entender en este tiempo a qué se debe el increíble éxito que logró la canción?" A lo que el argentino responde, entre otras cosas: "Los éxitos no hay que entenderlos, se tienen que disfrutar. Hay que tratar de no volverse loco y tampoco luchar contra ellos. Para mí haber hecho esa canción jamás fue una presión, sino una bendición".

Furioso por estas declaraciones, Coti escribió junto a las imágenes: "Say no more @diegotorresmusica. Si vos contás la verdad se acaba esta polémica idiota que me da mucha pereza y tengo cosas mucho más interesantes que hacer. Pero me obligás a responder, amigo. Estoy intentando ubicarte así hablamos. No lo consigo…" Su posteo tuvo mucha repercusión entre sus seguidores pero, hasta el momento, su colega no le respondió. Por ese motivo, utilizó las stories de la red social y explicó por qué hizo esa publicación.

Según sus palabras, Diego Torres "es un gran intérprete" y un factor "fundamentalísimo" en el éxito de "Color Esperanza. Sin embargo, indicó: "Me cansé de quedarme callado y voy en defensa propia. Si no quedo como un mentiroso y eso no lo voy a aceptar".

"Yo lo hablé con él un un par de veces y fui bien claro. Desde ayer estoy intentando ubicarlo y enviándole mensajes en privado sin éxito. Hizo infinidad de entrevistas dando a entender que él le había escrito y hablando de cómo y dónde y por qué la había escrito", indicó Coti.

Y agregó: "La canción la escribí con Cachorro López. Lo conté infinidad de veces. Primero hice el estribillo en letra y música y luego Cachorro me dio una melodía para la estrofa y al otro día le puse la letra a esa melodía. Punto. Cualquiera que diga otra cosa falta a la verdad".

"De corazón, ojalá todo esto sirva para fortalecer a los verdaderos autores y compositores de canciones. Que la mayoría pasa penurias y que no pueden vivir dignamente de su talento y de su trabajo. Ni ellos ni sus hijos", concluyó.