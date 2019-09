Sandleris: "Las medidas del BCRA buscan disminuir la volatilidad"

Guido Sandleris realizó una conferencia de prensa el día después de que el Banco Central anuncie las nuevas medidas que establecen un control de cambios para las personas jurídicas y físicas. "Esta medida afecta al 2% de las personas que compran dólares", sostuvo.

El presidente del Banco Central hizo hincapié en la volatilidad que se generó después de las elecciones PASO y subrayó que "es imprescindible construir consensos básicos sobre nuestra economía" ya que sino "es muy difícil que las personas planifiquen, las empresas inviertan si existe el péndulo de extremo a extremo".

Al repasar las medidas, Sandleris destacó que lo anunciado ayer por la tarde "tienen el sentido de disminuir la volatilidad".

El ex funcionario del ministerio de Hacienda indicó que no se modifica y se mantiene "la plena libertad para extraer pesos y dólares para todos". Además resaltó que "no se afecta el funcionamiento del comercio exterior".