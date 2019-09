Prueba Aprender: mañana evaluarán a 473 mil estudiantes secundarios de todo el país

La evaluación nacional Aprender, impulsada por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, se realizará este martes 3 de septiembre en todas las escuelas secundarias de la Argentina y donde se evaluarán las áreas de Lengua y Matemática. Se espera que las respondan 473.000 estudiantes de 11.400 establecimientos educativos de todo el país. En 2016, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) decidió excluir a la Argentina de su ranking internacional PISA (Programme for International Student Assessment, por su sigla en inglés) por no haber cumplido con los mínimos requisitos necesarios para ser evaluada en el marco de sus políticas educativas. Para el organismo internacional la muestra de estudiantes fue "insuficiente", pero lo concreto es que cada una de las pruebas que se venían efectuando en los últimos años, el nivel de los estudiantes argentinos se encontraba en el puesto 59. El ex ministro Alberto Sileoni durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner justificó entonces la exclusión de Argentina de la evaluación internacional en materia educativa conocida como PISA, señalando que "no mandamos algunas escuelas de la muestra anterior, porque esas escuelas no existen más, entonces, ésa es la explicación técnica".

Desde la cartera correspondiente, a través de la Secretaría de Evaluación Educativa, se informó que lo que se busca es "generar información oportuna y de calidad para conocer los logros alcanzados y los desafíos pendientes en el sistema educativo", según consignó la agencia Noticias Argentinas. En ese sentido detallaron: "De esta manera se busca aportar insumos que contribuyan al diseño de políticas educativas y la retroalimentación a las escuelas para promover procesos de mejora educativa continua y a disminuir las brechas de inequidad existentes".

Cifras

Del "operativo Aprender" participarán 35.450 personas:

942 coordinadores de cabecera

11.400 Directores-veedores

23.000 Docentes-aplicadores

108 Observadores Federales

En el censo del 3 de septiembre los estudiantes serán evaluados en Lengua y Matemática. En la prueba primera, según se informó desde el ministerio, se evalúa "la comprensión lectora de diversos tipos de textos literarios y no literarios. Se indagará en tres capacidades cognitivas: interpretar, extraer y reflexionar y evaluar". Los tipos de textos evaluados serán cuentos breves de autores consagrados y textos expositivos de divulgación científica, textos argumentativos extraídos de diarios de circulación masiva e infografías. En relación a matemática se evalúa una capacidad cognitiva general que es "la resolución de problemas". En ese marco, revelaron: "A los efectos de la evaluación se indagará en las capacidades cognitivas incluidas en la resolución de problemas tales como reconocimiento de conceptos y propiedades, resolución de situaciones en contextos intramatemáticos o de la realidad y comunicación en Matemática. Los contenidos evaluados indagan en desempeños vinculados al número y sus propiedades, funciones, ecuaciones e inecuaciones, geometría y medida y estadística y probabilidad.

El miércoles 4 será el turno de Ciencias Naturales, donde "se evalúan las capacidades de Reconocimiento de conceptos, Comunicación y Análisis de situación. Los desempeños evaluados indagan en variadas temáticas referidas a los seres vivos, la materia, la energía y el medio ambiente". Por último, en la misma jornada será el turno de Educación Ciudadana, desde donde "se evalúan las capacidades de interpretar distintos tipos de fuentes, reconocer hechos, datos y conceptos y analizar situaciones o casos. Los contenidos evaluados indagan en aspectos vinculados con la Constitución de la Nación Argentina, la forma de gobierno, democracia y dictadura, autoridades nacionales, derechos y garantías, derechos humanos, el sistema electoral argentino, aspectos vinculados con identidad, violencia e igualdad de género y discriminación y educación vial". (Fuente www.perfil.com).