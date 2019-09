Dadores de sangre para Héctor Pianetti

Se necesitan dos (2) dadores de sangre, tipo A, 0 (cero) positivo, para el señor Héctor Domingo Pianetti que se encuentra internado en delicado estado de salud en el Sanatorio Pasteur. Los donantes deberán tener entre 18 y 65 años edad, pesar más de 50 kilos. No deben haber ingerido aspirinas o antiinflamatorios en los cinco (5) días antes, no estar resfriado, ni haber ingerido antibióticos, no ser alérgicos a medicamentos, ni padecer hipertensión, no haber tenido hepatitis, chagas, brucelosis, etc.

No tener más de dos (2) tatuajes, los que deben ser mostrados y tener más de una año de realizados. No estar en ayunas, pueden ingerir frutas, mate cocido, café, té, galletas de agua, mermeladas. No comer nada que contenga grasa. No haber bebido alcohol en las últimas 24 horas, no haber donado en los últimos meses. Héctor Pianetti es un reconocido hombre de la cultura de nuestra provincia.