Lacunza: "Las medidas fueron informadas a la oposición, pero no hay un cogobierno"

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, analizó cómo reaccionaron los mercados en el inicio de los controles de cambios anunciados ayer. "Vemos muy poco volumen, bajó $2,5 con respecto al cierre del viernes, considero que se va a mantener estable en este rango de precios porque es suficientemente alto y tiene colchón para absorber un shock o cualquier contingencia", aseguró.

El funcionario brindó una conferencia de prensa en Casa Rosada, una vez concluida la reunión de Gabinete. En el Salón de los Pueblos Originarios explicó que las medidas fueron notificadas a la oposición, pero negó un trabajo en conjunto. "No fueron consensuadas con la oposición, pero sí fueron informadas y compartidas; están a cargo del gobierno, no hay un cogobierno", explicó.

Este lunes debutó el nuevo régimen cambiario. El dólar al público bajó hasta los $59 en el Banco Nación. El viernes, en la misma entidad había cerrado a $61 en la punta vendedora.

Ante una consulta de Infobae, Lacunza dijo que "Argentina perdió el crédito voluntario después de las elecciones primarias, el riesgo país se duplicó el 12 de agosto y las renovaciones de deuda que hicimos los días posteriores fueron menores en cantidad de renovación, ya que pasaron de 90 cada 100 a menos de diez". "Frente a esa escasez de recursos, el Presidente me dio la instrucción de cuidar esas reservas, lo que significa cuidarlas para el tipo de cambio porque eso se traslada a la inflación y hay más pobreza, y que se preservaran los ahorros de los argentinos", explicó.

El Ministro dijo que "con esos dos objetivos tomamos estas dos medidas", de reprogramación de los vencimientos y la de restricción cambiaria que dio a conocer ayer. "Lo que hace es preservar esas reservas poniendo límites a la eventual dolarización, pero con absoluta disponibilidad del patrimonio de cada uno de los argentinos", aseguró.

Consultado acerca de si están previstas nuevas medidas, Lacunza dijo que "nosotros comunicamos las medidas que están decididas, no desmentimos rumores ni tampoco informamos sobre conjeturas que lanzan distintos actores de la comunidad" económica.

En cuanto al desembolso del FMI previsto para el 15 de setiembre, el funcionario dijo que no fue un tema tratado en Gabinete y que se trata de una decisión de las autoridades del Fondo, pero se trata de "un contrato de dos partes y la Argentina cumplio con todos los requerimiento y compromisos fiscales y monetarios, tanto cuantitavos como cualitativos". Agregó que "todavía no fue la reunión para evaluar esa información y no hay fecha perentoria al respecto". (Fuente Infobae)