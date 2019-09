Los judiciales autoconvocados se movilizan por el aumento salarial

Una de las representantes de los autoconvocados judiciales, Cecilia Falcón, confirmó a LA UNION que este miércoles se movilizarán para reclamar la urgente recomposición salarial 2019.

Los empleados autoconvocados del Poder Judicial de Catamarca reclaman la equiparación salarial de acuerdo al índice de inflación y aseguran que el Poder Ejecutivo de la Provincia estaría en condiciones económicas de otorgar un 25% que fue solicitado oportunamente mediante nota a la Corte de Justicia.

“Sabemos que nuestro reclamo de aumento es posible porque desde hace años el Ejecutivo recortó el presupuesto de la Corte. Entonces, lo que estamos pidiendo es que nos devuelvan los recursos que son nuestros. Es decir, que saquen lo que tienen en plazo fijo y devuelvan el porcentaje que fue recortado del Poder Judicial”, manifestó la referente del sector.

Falcón dijo que el próximo miércoles, la jornada laboral se iniciará normalmente y, a partir de las 10 de la mañana, se realizará la concentración en la esquina de calle Junín y República, desde donde partirán hasta el edificio de la Corte de Justicia.

Los dos mil pesos

Por otra parte, Falcón salió a cruzar a la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (U.E.J.N) y dijo que el gremio se atribuye el logro de un aporte extra que recibieran los judiciales en septiembre y octubre cuando, en realidad, se trataría de una devolución que se hace en todo el país.

En este punto, Falcón aclaró que los dos mil pesos que recibieran los judiciales en los meses arriba mencionados corresponden a una medida que optó Nación y se aplicará en concepto de devolución por aporte que había sido retenido.

“Los dos mil pesos que vamos a recibir son otorgados por Nación y no por la Provincia. Se trata de una devolución y no de un bono como se dijo por ahí. El bono es otra cosa que nada tiene que ver con este aporte. Eso es importante que se aclare. Tampoco fue gestionado por el gremio. Nosotros no nos sentimos para nada representado por el gremio porque no atiende nuestras necesidades”, declaró.