Sin respuestas al pedido del bono para municipales, ATE se prepara para el paro

Tras el plenario realizado la semana pasada por ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), el jueves por la mañana ingresaron a los municipios y a la Subsecretaría de Asuntos municipales un petitorio por parte del gremio, en el que se solicita que se efectivice para los trabajadores municipales un bono de 5.000 pesos como el que otorgó el Gobierno nacional.

En la nota, se agregaba que es monto debía ser “en concepto de ayuda extraordinaria, junto con el pago del sueldo correspondiente al mes de agosto” y se emplazaba a la Provincia y municipios a dar una respuesta favorable en el plazo de 48 horas. Consultado por esta situación, el secretario general de ATE, Ricardo Arévalo, le dijo a LA UNION que hasta ayer a la noche, no “hubo ningún intendente ni representante de algún municipio o de la Provincia que se haya comunicado con nosotros por este tema”.

En esa línea, dijo que las diferentes delegaciones de ATE en cada municipio están preparados para que, a partir de mañana, iniciar con un paro por 48 horas y “luego de eso veremos cómo seguimos a partir del jueves”. Sin embargo, aclaró que debían aguardar hasta mañana para saber si finalmente había algún contacto con el Gobierno provincial o de los municipios.

Con una petición similar también actuó UPCN, que solicitó al Gobierno provincial que ayude a los municipios, no solo a cumplir con los acuerdos paritarios ya acordados, sino con un paliativo, ante la crisis económica que atraviesa al país.

Postura del Gobierno

El mismo día que ingresó el petitorio de ATE, el ministro de Gobierno, Marcelo Rivera, se refirió al pedido de los gremios para que la Provincia ayude a las comunas a otorgar recomposiciones salariales o paliativos como un bono de $ 5.000 y respondió que “se está evaluando y no se ha resuelto todavía, pero todos sabemos que la situación que está sufriendo el país no es fácil”. Además, el ministro recordó que los intendentes “cuentan con un fondo que es un aporte que ellos tienen para ir destinando la ayuda a cada uno de los municipios” aunque reconoció que “la verdad, no les va a alcanzar”.