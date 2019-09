Fernández: “Ellos salieron a buscar el empate y lo lograron”

El que tuvo un buen partido en el Superclásico fue Ignacio Fernández, que fue uno de los que intentó jugar y crear juego en “El Millonario”. El volante, luego del empate ante Boca, habló con la prensa y analizó el rendimiento de su equipo y calificó al rival.

Para Nacho, “River lo intentó todo el partido. Fuimos dominadores. Ellos salieron a buscar el empate y lo consiguieron. El equipo que propuso fue River. Nosotros tuvimos situaciones, pero fallamos en el último pase. Creo que nos apuramos en los últimos metros”. Y sobre cómo puede darse la serie de la semifinal de la Copa, avisó: “Calculo que será similar. Ellos van a venir a buscar un buen resultado, pero nosotros jugamos igual en todas las canchas”. El volante se refirió a su partido en particular: “La verdad que me sentí bien, hubo un momento que me dolió en la zona de mi lesión, pero, por suerte, pude terminar bien y sin complicaciones”.