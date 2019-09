Lo hallaron con una herida de arma blanca en el barrio Santa Lucía Sur

En la madrugada de ayer, efectivos de la Comisaría Tercera asistieron a un hombre herido de arma blanca.

De acuerdo a la información policial, a la 1:30 aproximadamente, cuando los efectivos de la Comisaría Tercera recorrían el barrio Santa Lucía Sur, encontraron en una de las esquinas de dicho barrio a una persona lesionada. Se trataba de un hombre de apellido Quinteros, de 31 años de edad, quien caminaba presionándose el abdomen con una prenda de vestir, por lo que al preguntarle qué le había sucedido, el hombre dijo no recordarlo.

Ante esta situación, los uniformados convocaron al personal del SAME, quienes asistieron a Quinteros, que presentaba una herida punzocortante en el abdomen, por lo que fue trasladado al Hospital San Juan Bautista, donde quedó internado.

Según informaron las fuentes policiales y judiciales consultadas al momento de interrogar a Quinteros sobre cómo y quién lo lesionó, el herido dijo no recordarlo. Más tarde, el hecho de sangre fue puesto en conocimiento del fiscal en turno, desde donde se dispuso que el médico legista examinara al herido. Posteriormente, se supo que la herida sufrida por Quinteros no había lesionado ningún órgano, por lo que su estado de salud general no era de gravedad.

Por otro lado, el personal de la Unidad Judicial Nº 3 de La Chacarita aguardaba que Quinteros fuera dado de alta para tomarle declaración y conocer dónde, cómo y quién lo apuñaló.

Motociclista

En tanto, que a las 3:40 de la madrugada del domingo, por un requerimiento del Comando Radioeléctrico, personal de la misma comisaría se constituyó en la intersección de las calles Waldino Correa y Valentín Berrondo, donde requerían la presencia policial. En el lugar, los policías se entrevistaron con Ricardo José Olmos (24), quien les manifestó que mientras circulaba como acompañante a bordo de una motocicleta, cuyo conductor habría emprendido la fuga, este perdió el equilibrio, cayendo a la cinta asfáltica. Luego de brindarle los primeros auxilios, los policías solicitaron la presencia de facultativos médicos del SAME para que lo asistieran. En virtud del hecho relatado, sumariantes de la Unidad Judicial N° 3 se apersonaron luego en el lugar del hecho y labraron las actuaciones de rigor correspondientes.