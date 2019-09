Dos bebés con hidrocefalia hace meses esperan insumos de DIPROMESI

Milagros Salvatierra, mamá de Franco Peralta (1 año), oriunda de Recreo, y Micaela Molina, mamá de Ximena Cuello (3 meses de edad), de La Puerta, reclaman la entrega de válvulas gestionadas en DIPROMESI que, hasta la fecha, dicho organismo estatal se niega a entregar.

“Hace dos meses que mi hijo está internado en el Hospital de Niños. El otro bebé, un poco más. Somos dos mamás que presentamos los expedientes en el Ministerio de Salud y nos tienen con vueltas por las válvulas.

No damos más, necesitamos tanto de ese material para que nuestros bebés vivan. No tenemos obra social, sino no pediríamos. Sabemos que a las autoridades les molesta nuestro pedido, pero está en juego la vida de nuestros pequeños. Los médicos del hospital ponen lo mejor, pero sin esas válvulas los bebés corren serios riesgos de que su estado se agrave más”, dijo Salvatierra, en diálogo con LA UNION.

La madre del pequeño Franco comentó que fueron varias veces a las oficinas de DIPROMESI y que, sin embargo, les responden que al otro día llegará. Al día siguiente, vuelven y es la misma respuesta. “Quienes puedan ayudarnos desde otro lugar pueden comunicarse con nosotras al 3832496619. Sabemos que en Catamarca hay muchos corazones solidarios y nuestros pequeños tienen muchas ganas de vivir”, concluyó la joven madre.