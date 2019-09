US Open: Schwartzman ganó con autoridad y se metió en octavos de final

El argentino Diego Schwartzman avanzó sin problemas a los octavos de final del US Open, al superar al estadounidense Tennys Sandgren.

El Peque, vigésimo favorito y único latinoamericano con vida en el último Grand Slam del año, necesitó de 65 minutos para sentenciar el partido con parciales de 6-4, 6-1 y 6-3.

Schwartzman se mostró sólido en la cancha ante el local Sandgren (72), quien poco a poco fue entregándose a la desesperación, cruzando la pelota, jugando con las paralelas y cambiando el ritmo a su antojo.

“Cuando uno tiene confianza las cosas fluyen mucho mejor, los movimientos, las piernas, la segunda pelota después de un saque, una devolución, te sentís cómodo”, dijo a los periodistas después del juego. “Trabajo muy duro, pero a veces las cosas salen y a veces no, eso es relativo… la verdad es en este torneo, las últimas dos veces, y con esta tercera, me vengo sintiendo cómodo y casi siempre jugando en el mejor nivel”.

En los octavos, encara al alemán Alexander Zverev, sexto sembrado del torneo, que más temprano venció al esloveno Aijaz Bedene, viniendo de atrás, con parciales de 6-7, 7-6, 6-3 y 7-6.

Sobre el próximo rival. “Es un jugador un poco raro porque ya ha ganado Masters 1000, ha competido de la mejor forma en los Masters 1000. Quizás en Grand Slam no lo hizo de la mejor forma hasta ahora, por eso no le peleó el top 3 a ninguno y tiene un juego que quizás no es tan regular en estos torneos”, analizó Schwartzman sobre Zverev.

“Gana muchos partidos a cinco sets y es difícil también llegar a la segunda semana con partidos a cinco sets, así que en ese sentido espero que se sienta un poco cansado para el próximo partido. Yo por suerte vengo bien y va a ser un partido muy duro: los dos entre comillas cuando arranca el punto tenemos una forma parecida de jugar (…) y nada, voy a tener que estudiarlo y ojalá que no tenga un buen día en los Grand Slam, porque si lo tiene es muy peligroso”.

El que avance podría cruzarse en cuartos de final con el español Rafael Nadal, también ganador de la jornada del sábado.