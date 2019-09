Mirtha Legrand: "Macri era un triunfador y se ha transformado en un fracasado"

En medio de la delicada situación económica y social que atraviesa la Argentina, Mirtha Legrand convocó a un grupo de especialistas para analizar la actualidad del país. La diva conversó en La Noche de Mirtha con los periodistas Ceferino Reato, Liliana Franco, Tato Young y Teté Coustarot, junto al economista Martín Tetaz.

Durante la charla, la conductora lanzó una durísima frase sobre el presidente Mauricio Macri. “Era un triunfador y se ha transformado en un fracasado", disparó Mirtha, reconocida simpatizante de Cambiemos.

Tetaz analizó cómo impactó la situación económica en la amplia derrota del oficialismo en la PASO frente a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. “La crisis del año pasado fue muy severa. No hay antecedentes de un país que haya tenido una devaluación de la magnitud que tuvimos el año pasado. Llegamos a las elecciones con 55 por ciento de inflación. Es imposible ganar así, tiene que ser una cosa milagrosa", explicó el economista.

Por su parte, Reato agregó: "Hubo un 11 por ciento de caída del salario real en un año. En cuanto a la distribución de ingresos, los ricos ganan 20 veces más que los pobres, cuando hace un año ganaban 17. Hay 3.600.000 pobres nuevos en un año…", detalló el periodista.

Sin vueltas, Mirtha recordó el programa que hizo con el presidente y su esposa, Juliana Awada, en la Quinta de Olivos. "Esa vez que almorcé con Macri y le expresé mi opinión sobre los aumentos en las tarifas, le dije que habían sido 'sangrientas'. No me acuerdo bien la palabra, por ahí empleo palabras muy terminantes… Él me dijo: 'Bueno, había que hacerlo, todavía vamos a tener que nivelar más'. Creo que la debacle empezó ahí", contó Legrand.

Finalmente, la conductora (que antes de las PASO había asegurado que no pensaba invitar a Alberto Fernández a su programa) reconoció que cambió de opinión. "Soy una panqueque", bromeó Mirtha. Además, aseguró que, en caso de que el candidato del Frente de Todos se convierta en presidente de la Nación y la invite a la Casa Rosada, ella accedería con gusto.