Cristina Kirchner: "Con nosotros, la gente podía ahorrar y podía ahorrar hasta en dólares"

En lo que fue su primera aparición pública luego de las PASO, Cristina Kirchner encabezó este sábado un multitudinario acto en La Plata para la presentación de su libro “Sinceramente”, donde cuestionó la política económica del Gobierno y la comparo con los 12 años de gestión kirchnerista. “Con nosotros, la gente podía ahorrar y podía ahorrar hasta en dólares”, afirmó.

Con el candidato a gobernador Axel Kicillof en primera fila -también estuvo la vice, Verónica Magario, la ex presidenta aseguró sentirse emocionada cuando el escrtior Marcelo Figueras le preguntó qué le significaba estar en esa ciudad. "Me cuesta venir acá porque me recuerda a gente que no está", afirmó, entre lágrimas, para arrancar los primeros aplausos en uno de los salones de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata.

De inmediato, la senadora se metió en lo que fueron los resultados de las PASO, donde la fórmula que conforma con Alberto Fernández logró una aplastante victoria. "Ese domingo fue muy especial, todavía me duran las sensaciones ambivalentes. Sabíamos que íbamos a ganar, pero no con esa diferencia de votos. No creo mucho en las encuestas, pero en los últimos días nos habían dado números importantes, pero yo no les quería creer".

Tras afirmar que en su gobierno "nos pasamos pagando la deuda que generaron otros", la actual senadora apuntó sus críticas hacia el presidente Mauricio Macri, a quien sin mencionarlo lo trató de "mal ser humano".

"En 2008 se había caído la economía del mundo y no se nos ocurrió decir 'ah, ¿lo votaste a fulanito? Ahora vas a ver, te voy a subir el dólar, te voy a hacer tal cosa'. Eso no se hace. Esas cosas no se le hacen a la sociedad. No es de buen ser humano. Más allá de buen o mal presidente, es de mal ser humano hacer esas cosas", disparó.

Buscando nuevamente reivindicar su gestión, Cristina también recordó que, pese a las críticas que recibía, "la gente con nosotros podía ahorrar. La clase media podía ahorrar y hasta en dólares. Pero estas cosas, la gente las podía hacer".