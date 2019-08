Se filtró un furioso audio de Mariana Nannis contra Claudio Paul Caniggia

Luego de que Mariana Nannis contara en el programa de Susana Giménez que sufrió violencia por parte de Claudio Paul Caniggia, comenzó una guerra sin fin que con el paso de los días se agrandó más.

Luego de los escándalos mediáticos entre la expareja, se sumó un nuevo y polémico audio de la mediática hacia "El Pájaro".

El periodista Tomás Dente fue el encargado de reproductirlo en " Nosotros a la Mañana". En el mismo se la escucha a Mariana súper furiosa y a los gritos: "Escuchame una cosa, for... de mier..., ahora voy a salir con todos los jugadores de fútbol que se me salga por la put... conc.... Voy a sacar 250 mil fotos y las voy a colgar en todos lados y te voy a hacer quedar como un put... cornudo, como me estás haciendo quedar a mí, forr... de mierd...".

"Escuchame una cosa pedazo de hijo de re mil put..., estás apurado, ¿sabés por qué? Porque tenés que ir a Barcelona de joda. Ponés a mi hijo de pretexto y de pretexto un carajo que te lo querés llevar a mi hijo. Vos te querés ir a putear y a coquearte. Me parece que tu mamá te daba merca en la mamadera, pedazo de hijo de put...", concluyó Mariana Nannis contra su exesposo.

