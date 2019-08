Su hermano sufría bullying y creó una "poción" para ayudarlo

"Esta poción fue inventada por un mago para proteger a los niños que son molestados en la escuela, club de deportes o grupo". Así dice las instrucciones de la "poción mágica" que Lucas Pistarelli, un joven de 19 años oriundo de Bahía Blanca, inventó para su hermanito de siete que sufría bullying en la escuela.

Hace unas semanas, Lucas y su familia comenzaron a darse cuenta que el más chiquito de la familia no sólo que volvía triste de la escuela sino que, antes de entrar, lloraba desconsoladamente.

Al enterarse que su hermanito sufría bullying, y después de hablar con él y contarle que también fue víctima durante su paso por la escuela, Lucas decidió inventar una "poción" para no escuchar lo que le decían los chicos en la escuela.

"Se me ocurre la idea de crear una pócima que lo ayudara a superar los obstáculos que se le presentaran en el colegio. Yo sentí que podía ayudarlo. La idea es que no contestara con otra agresión porque la violencia física genera más problemas. De esta manera, podría inhibir malos comentarios y estar tranquilo en la escuela", contó Lucas.

Según su instructivo, la pócima estaba hecha de "alegría, emoción y un poquito de tolerancia".

"Se lo dí una noche e inmediatamente leyó el instructivo y la usó como decía. Se fue a acostar y al otro día se fue normalmente a la escuela. Aunque el problema no esté solucionado de raíz, es una pequeña ayuda para que él sienta que está acompañado".

Según cifras de la evaluación Aprender 2017 -los únicos datos oficiales disponibles-, seis de cada 10 chicos en edad escolar dijeron haber presenciado casos de humillación entre pares, discriminación y violencia.

"Si uno va a cualquier escuela y le pregunta a los niños, seguro pueden contar que a sus amigos los sacan de los equipos, no los dejan participar. Es algo terrible porque uno siendo chico no se anima a hablarlo por miedo a que no te entiendan y a esa edad es fácil reprimirlo. Animo a padres y niños a hablar, concientizar y explicar este problema que es grave y nadie merece sufrirlo", dijo Pistarelli.

Ante estos casos de bullying, una de las cosas claves es intentar dialogar con los más chicos y saber qué es lo que está pasando. "Esto se arregla hablando y dando apoyo a los niños, sacándolos de esa situación".