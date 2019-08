Maluma y Ricky Martin levantan temperatura con su nuevo tema "No se me quita"

Desde hace unos días, Maluma y Ricky Martin estuvieron agitando las redes con la salida de una nueva colaboración entre los dos grandes artistas latinos. Finalmente se conoció el video de "No se me quita", que forma parte del último disco del colombiano, 11:11. En pocas horas, el clip llegó al medio millón de reproducciones.

Se trata de un clip bien playero, con chicas luciendo sus figuras, y toda la sensualidad de los artistas. Una estética bien de verano que recuerda al querido programa "Baywatch". "No se me quita. Esto no se me quita. El sabor de tu boca" cantan con mucho ritmo Ricky y Maluma.

Esta es la segunda vez que que hacen un tema juntos. El primero fue "Vente Pa'Ca", en el 2016, que estuvo nominado al Grammy Latino como Grabación del año y Canción del año.