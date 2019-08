Se prendió fuego a lo bonzo por la libertad de su hijo

Una madre llegó ayer a la mañana a la esquina de calle San Martín y Sarmiento acompañada de familiares y se encadenó frente al Tribuanl Oral Federal, pidiendo por la libertad de su hijo.

Con carteles manuscritos, los familiares interrumpieron el tránsito por calle San Martín y ella, Cristina López, se encadenó a un poste, lo que demandó la presencia policial para el lugar.

La mujer contó que el motivo de su reclamo es la falta de respuesta de los jueces para otorgarle la libertad a su hijo, Víctor López, quien purga una condena. “Tienen que darle la libertad y nos dicen que el juez no puede firmar el permiso. Ayer salió uno y cómo puede ser que no le puedan firmar para que él salga”, se quejó la mujer. Luego agregó: “Acá me voy a quedar hasta que me den una respuesta. Si me tengo que prender fuego lo voy hacer. Una madre por su hijo hace todo. El consumía no lo voy a negar, pero no vendía. Ese día que lo detuvieron estaba acompañando a una chica”.

Finalmente, tras un par de horas de protesta, la mujer cumplió la promesa y se roció con alcohol para luego prenderse fuego a lo bonzo.

Bomberos y policías que estaban en el lugar actuaron de inmediato y evitaron que el hecho pasara a mayores. Seguidamente, López fue llevada al hospital San Juan Bautista donde quedó internada por las lesiones sufridas.