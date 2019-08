Se manifestaron pidiendo trabajo y una de ellas se autolesionó, frente a Casa de Gobierno

Un grupo de mujeres, se manifestó en la jornada de ayer exigiendo al jefe de gobierno municipal que cumpla con los compromisos asumidos. El reclamo de trabajo lo vienen haciendo desde hace más de tres meses. La situación se volvió crítica cuando una de ellas se realizó cortes en uno de sus brazos y amenazó con prenderse fuego.

Los reclamos se vienen dando desde hace tiempo con cortes de calle frente al palacio municipal, como así también frente a Casa de Gobierno. El grupo de por lo menos treinta mujeres pertenece a los sectores norte y sur de la ciudad.

“El intendente sabe bien quiénes somos, ya nos prometió soluciones, nos piden que presentemos los papeles pero ya estamos cansados armar carpetas y que al final nos digan que no hay nada. Nosotros no queremos que nos den nada, queremos trabajar”, explicaron.

A su vez, Mara Pacheco parte del grupo, comentó que está cansada por la falta de respuestas al reclamo por asistencia social o un trabajo digno. Es por ello que tomó la decisión de autolesionarse y amenazó con rociarse alcohol. “No podemos seguir esperando más, nuestros hijos no pueden esperar más, sentimos que nos usan para llegar al gobierno, pero no van a llegar, si no nos dan una respuesta, yo me prendo fuego, yo sé que corro mucho riesgo, pero no puede ser que nadie nos escuche, sabemos que están dando becas a punteros para un manejo discrecional y nos hartamos de que nos tengan de aquí para allá, trayendo papeles y no nos den una solución”, expresó Pacheco.

Ante la dramática situación, efectivos policiales ubicados en Casa de Gobierno tomaron cuenta del reclamo y convocaron al personal médicos del SAME, quienes procedieron a brindar atención profesional a Pacheco por las lesiones.