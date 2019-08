Bustamante: “Fue una decisión personal, fue justo”

Policial se quedó hace unos días sin entrenador, tras la salida de Hernán Bustamante y desde entonces, el que suena es Cristian González, exentrenador de Tesorieri y Vélez.

El ya extécnico de Policial presentó la renuncia a su cargo ante la dirigencia.

En diálogo con el programa Revista Botineros, el más conocido como “Piyín” explicó los motivos de su salida.

En primer lugar, Bustamante señaló: “Fue una decisión personal en el momento justo. Uno siempre quiere trabajar a pleno y dar todo en una institución como lo es Policial. Lamentablemente, me toca en un momento complicado y prefería dar un paso al costado para no entorpecer y que no influya en el rendimiento de los chicos”.

Continuó: “Creo que fue en un momento justo porque recién comienza este torneo. Le agradezco a los dirigentes por el apoyo, se portaron bien conmigo y a los jugadores”. Además, señaló: “Desde que estoy, siempre tratamos de armar un grupo competitivo. Creo que los jugadores que pedimos están y con rodaje van a funcionar”.

Cerró: “Fue una decisión personal, estoy tranquilo. Uno quiere estar pero para eso hay que estar a pleno mentalmente”.