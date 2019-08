Maradona explotó tras el allanamiento a la casa de Claudia Villafañe

Diego Maradona se despachó este miércoles con un fuerte posteo en Instagram que no hace más que continuar la "guerra" por sus camisetas y otros objetos que el ex jugador le reclama a su ex esposa, Claudia Villafañe.

Luego del allanamiento en la vivienda de Claudia en Villa Devoto por la causa de "apropiación indebida" que el 10 le inició a su ex mujer, Maradona mostró su bronca ante la indefinición de la Justicia en sus redes sociales.

Acaba de terminar el circo que armaron en Devoto, y fue más de lo mismo. Siguen sin devolverme lo que me robaron. Se ríen de la justicia y nadie hace nada. ¿Cómo puede ser que la jueza se siga preguntando de quién son las camisetas, los botines y los trofeos? Es como cuando te preguntaban en el colegio "¿de qué color era el caballo blanco de San Martín?", arrancó el 10.

Fiel a su estilo, el ex entrenador de la Selección argentina apeló a su ironía para mostrar su descontento: "Hace 3 años que no tengo respuesta. ¡Despiértese jueza Vilma Nora Días, le están tomando el pelo! ¿No ve que en las camisetas, arriba del 10, dice Maradona?".

Además, vinculó esta falta de definición con sus inclinaciones políticas: "Y si la justicia me está pasando factura por ser Kirchnerista, que se queden tranquilos, ya falta poco para que volvamos...".

