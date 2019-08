Horóscopo del día miércoles 28 de agosto de 2019

ARIES - Una cosa que tienen en común todos los héroes y heroínas de las películas de acción es que nadie se mete con ellos sin sufrir las consecuencias. Si hay alguien lo suficientemente loco como para intentarlo, acaba lamentándolo. No voy a sugerirte que hoy tomes como modelo a un personaje como ése. Aunque no te vendría mal tener algo más de confianza en ti misma, ¡no necesitas ir tan lejos! No obstante vale la pena que te aproveches de estos días místicos antes de que la Luna Nueva proyecte un ambiente más autoritario.

TAURO - ¿Tienes algo que demostrar? Y si es así, ¿realmente hace falta que lo demuestres? Si simplemente estás intentando convencerte, entonces es otra historia. Pero vale la pena que tengas en cuenta el ímpetu que hay detrás de los impulsos e inclinaciones que están caracterizando tu toma de decisiones. ¿Son tus motivaciones las que deberían ser? ¿Es realmente necesaria la ansiedad que estás experimentando en estos momentos? La misteriosa oscuridad de la Luna te trae el momento perfecto para resolver un drama con una solución muy sencilla.

GÉMINIS - Es extraordinaria la cantidad de veces que hacemos exactamente lo que no deberíamos hacer, justo en el momento en el que deberíamos tener más juicio. Echamos leña al fuego o pegamos un frenazo cuando lo que necesitamos es acelerar. En los momentos en los que no lo estamos haciendo, vemos a los demás haciendo algo parecido y nos preguntamos cómo podrán ser tan tontos. Hoy, en la oscuridad de la Luna, puedes avanzar hacia la consecución de una antigua visión de tu futuro. Lo único que necesitas es perdonar y olvidar. Entonces sigue adelante.

CÁNCER - Igual que unos vecinos molestos que dan ruidosas fiestas y te mantienen en vela hasta las tantas de la noche, tus preocupaciones han estado interrumpiendo tu sueño e interfiriendo en tu vida. Es como si en tu interior estuviera sonado a todo volumen una música (que no has elegido), interrumpiendo tus pensamientos. Con tanto jaleo, no sorprende que te esté costando trabajo pensar con claridad. Por suerte la oscuridad de la Luna te trae la oportunidad de desconectarte del amplificador de tus preocupaciones. A medida que la música cambie podrás tocar el sonido que quieras oír.

LEO - Se ha decretado una tregua en una situación difícil. Sin embargo aún te sientes intranquila. ¿No será una artimaña diseñada con idea de hacer que te confíes? Si bajas la guardia, ¿caerás en una trampa? Sin duda lo sensato es permanecer en alerta roja, con tus mecanismos de defensa listos, ¿no? Eso no es necesario. De hecho, si lo haces, te arriesgas a tirar piedras a tu propio tejado. Hoy tienes la oportunidad real de llevar a cabo un cambio significativo. Todos los involucrados están siendo sinceros. No dejes que esta oportunidad te pase de largo.

VIRGO - Al tener a todos los planetas “personales” en Virgo hacia finales de la semana, el mensaje del cosmos es muy prometedor en casi todos los aspectos de tu vida. De hecho, aunque te veas embarcada en un proyecto que parezca difícil, con la ayuda de tal cantidad de influencias astrológicas positivas conseguirás dar un nuevo rumbo a las cosas. Lo único que necesitas hacer es centrarte en los aspectos que integren la inspiración el amor, la consideración y la bondad. Si tus intenciones son buenas, el cosmos te dará su apoyo de una manera muy agradable.

LIBRA - El aire está cargado de excitación. Abundan las descargas eléctricas y están empezando a saltar chispas. La mejor manera de sortear momentos como éste es abordar cualquier situación complicada con cierta cautela. Actuar con precaución en lugar permitir que esta energía frenética se apodere de la situación. La tensión puede dar paso a la pasión... y ya llevas un tiempo resistiéndote a cierta tentación. Así que sé consciente del poder que hay a tu disposición y actúa con responsabilidad. ¡Tendrás que vivir con las consecuencias de tus actos!

ESCORPIÓN - Hoy estate preparada para hacer cualquier pregunta que quieras que te respondan. Hay respuestas a tu disposición. Si tienes una objeción a lo que sea, también puedes decirlo. Aunque en la oscuridad de la Luna casi no puedas ver por dónde vas o no estés segura de la ruta que has elegido, puedes confiar en que se te está guiando en la dirección correcta. Aunque tu cabeza te esté diciendo que frenes, tu corazón sabe que es hora de seguir avanzando. Confía en él y te encontrarás en un lugar particularmente bueno.

SAGITARIO - ¿Qué demonios le ha ocurrido al día de ayer? ¿Adónde ha ido a parar? Apenas hace un instante estaba aquí. El tiempo es algo extraño. Estamos en el presente y, antes de que nos hayamos dado cuenta, ese momento ya está en el pasado. Eso no es lo mismo que decir que nunca es demasiado tarde para hacer lo que quieres hacer o para inspirarte a explorar nuevos horizontes. Cuando eres sincera, tienes la capacidad de acelerar el tiempo (o ralentizarlo) de acuerdo a tus necesidades. La oscuridad de la Luna sugiere que hoy vas a poder hacerlo con facilidad.

CAPRICORNIO - ¿Hasta qué punto es delicado el problema al que te enfrentas en estos momentos? Es lo suficientemente serio como para tener que sacar las armas grandes, pero no tanto como para que valga la pena que te disgustes y te hagas trabajar demasiado. La escala de tus esfuerzos no es lo que importa hoy, sino tu sensibilidad hacia las personas involucradas en la situación. Si te sientes cómoda y eres lo suficientemente competente como para poder hacer frente a las consecuencias, entonces hazlo. Sin embargo, si ya está carcomiendo tu sentido del yo y tu paz mental, entonces ha llegado el momento de poner un límite.

ACUARIO - Dependemos de nuestras facultades críticas. Las utilizamos para encontrar los posibles fallos que hay dentro de las situaciones y así poder tomar medidas para corregirlos. Sin estas habilidades el mundo estaría en un estado muy triste y sería imposible un cambio constructivo. Pero un exceso de análisis causa la falta de confianza. Puede aplastar las expectativas y arrollar las ideas innovadoras. Bajo la oscuridad de la Luna no tienes que justificar o explicar una situación para que sea valiosa. Respira hondo y deja que las cosas sigan hoy su curso.

PISCIS - Si buscaras por el mundo, encontrarías a alguien cuya vida, al menos a primera vista, se parecería muchísimo a la tuya. Probablemente conseguirías encontrar a alguien que se pareciera mucho a ti. Pero, aunque tu doble fuera idéntico a ti, nunca será tú. Cuanto más nos comparemos con los demás, más debilitaremos y carcomeremos la esencia misma de lo que es vital para el éxito: la conciencia de nosotros mismos. El día de hoy se centra en ti. Y así es exactamente como debería ser.