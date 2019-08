Corpacci entregó viviendas y destacó el esfuerzo para afrontar los costos con fondos propios

La gobernadora Lucía Corpacci junto al secretario de Estado de la Vivienda, Fidel Sáenz, entregaron ayer 30 nuevas viviendas a familias del Loteo Parque Sur.

Los flamantes propietarios recibieron además una biblioteca de autores catamarqueños y estas viviendas en particular cuentan con la instalación de un termotanque solar.

Al dirigirse a los vecinos, Corpacci destacó que a lo largo de su gestión ya se edificaron casi la mitad de las viviendas previstas para el loteo, que consta de 600 terrenos que ya son de propiedad de los vecinos.

Al tiempo, que recordó que las viviendas se hicieron aún sin el envío de fondos nacionales, con aportes enteramente de la provincia, y señaló la importancia de contar con un lote.

La jefa de Estado resaltó el trabajo de la Secretaría de Viviendas en una época en la que dejaron de venir fondos de Nación. “Fue la provincia la que tuvo que afrontar este desafío, pero con mucho menos recursos de los que venía disponiendo antes la Secretaría”, sentenció

La mandataría explicó que “Yo quiero decirle también a los vecinos que piensen que todos los que están en este loteo un día recibieron un terreno, que lo donó el intendente Jalil (Raúl). Después la Secretaría de la Vivienda empezó hacer, en un principio, muchas más porque había más recursos y después seguimos haciendo viviendas con recursos provinciales lo que podíamos. Pero ustedes son propietarios de un terreno, cosa que muchos catamarqueños ni siquiera tienen un terreno. Ustedes tienen un terreno y hay casi 300 familias que ya accedieron a una vivienda”.

Corpacci, en su discurso, subrayó que las viviendas tienen lo que muchos desearían tener en su hogar, que es un termotanque solar, porque con el precio que está el gas, esto se debería contar como un ahorro por el gasto económico que significa.

En el acto de entrega, la gobernadora aseguró que en la actualidad no es fácil construir casas debido a los altos costos. “Espero que las disfruten y cuiden sus viviendas. No es fácil hoy hacer viviendas, créanme que los costos han aumentado enormemente, no es fácil para nadie hacer viviendas, y para el Estado tampoco”, finalizó.

Casas con tecnología sustentable

Por su parte, el secretario de la Vivienda, en diálogo con LA UNION, resaltó el trabajo realizado por la provincia en Valle Hermoso, primer barrio que se hizo con tecnología sustentable que incluye termotanques solares e iluminación pública con energía solar.

“El Loteo Parque Sur donde entregamos 30 viviendas es un barrio que se viene construyendo hace aproximadamente 4 años. En ese barrio, nosotros hemos comenzado aplicar la tecnología sustentable y, en lo que va de este año, ya llevamos cerca de 70 viviendas con termotanques solares. Es un logro de esta gestión”, afirmó.

Adelantó que ya hay terminadas casi 100 viviendas para entregar en las próximas semanas, y que ayer comenzó la construcción de 55 viviendas en el norte de la Capital.