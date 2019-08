Por primera vez, declaró el hombre al que Brenda Barattini le cortó el pene con una tijera de podar

Este lunes comenzó el juicio oral contra Brenda Barattini, joven acusada por haberle cortado el pene con una tijera de podar a su examante.

A pesar de que la mujer no declaró ante el tribunal en la Cámara 2ª del Crimen de Córdoba, sí lo hizo Sergio F., y dijo: “Me quiso matar”.

“Empezamos a tener relaciones y me dijo que me iba a dar una sorpresita. Que tenía algo para darme. Me puso un antifaz, como de terciopelo. Después me dijo que adivinara con qué me tocaba”, inició en su relato.

“También quiso atarme, pero no quise. Empezó a hacerme sexo oral. De repente sentí algo. Me quiso matar en ese segundo”, agregó sobre lo ocurrido en aquella noche de noviembre de 2017, cuando él tenía 40 y ella 26.

En ese momento, él estaba casado y ella estaba de novio, dato que sería bastante útil para probar o no el agravamiento por el vínculo en la eventual condena a la imputada. Hasta el momento, podría recibir entre tres y quince años de prisión por el delito de lesiones gravísimas.

En el caso de la acusación cambie de “lesiones gravísimas agravadas por el vínculo” a “tentativa de homicidio agravada”, el juicio quedará suspendido porque sólo un jurado popular puede juzgar un caso de homicidio.

Esa noche, Sergio F. quedó tirado sosteniendo pedazos de su pene y testículos en el pallier del edificio de Brenda. Mientras ella afirma que quiso lastimarlo como él la lastimó “al compartir un video íntimo” por WhatsApp, él asegura que en realidad quería matarlo.

“Para que yo reaccionara de esa manera, me generó un daño muy grave. Un daño psicológico muy grande. Vulnerando mi intimidad, y eso no se hace. Ni a una mujer, ni a un hombre, ni a nadie. Yo respondí… quizá no de una manera correcta, pero respondí”, había expresado Brenda hace unos meses al diario La Voz.

Por su parte, el hombre repitió en un par de oportunidades: “Sentí que me moría”. Según testigos del departamento de la arquitecta, ubicado en Chacabuco al 500, “perdía sangre a chorros” y le traían trapos para que hiciera presión contra su pene.

Se sometió a varias operaciones para la reconstrucción de sus genitales: “No sabía qué me había cortado. No vi nada. El dolor fue un segundo. Ella salió de encima mío, yo intenté levantarme, me subo los pantalones e instintivamente agarro el celular, para llamar a una ambulancia. Quiero salir y ella comienza a insultarme. Me agarró de la remera, de los pelos, y no me dejaba salir. Yo estaba con una mano haciéndome presión. Atiné a salir, y me agarraba, no dejaba irme. Metí una llave que encontré por ahí y pude abrir”.