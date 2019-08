Una protectora de animales necesita fondos para cancelar deudas con veterinarias locales

Rescate Animal Catamarca busca con urgencia fondos para cancelar deudas que matiene con veterinarias locales que han asistido a perritos callejeros.

Es que esta ONG, integrada por estudiantes que no recibe subsidios ni ayudas estatales no solo se encarga de brindar atención y cuidados a los animales en situación de calle.

“Fuimos a pagar la deuda que teníamos en la Veterinaria Valderrama, lamentablemente no pudimos saldar todo, por tal motivo este grupo decidió NO ingresar más animales hasta no terminar de saldar”, comunicó la semana pasada Rescate Animal Catamarca través de su página de Facebook.

Desde la organización explicaron que ya no pueden solventar los gastos, no solo los correspondientes de las atenciones en la veterinaria, sino también la compra de alimentos para los animales que rescataron y tienen en provisorios. “En tres casas tenemos un total de 21 perros y 10 gatos y a eso se le suma un provisorio más en Pomancillo donde allí viven 15 perros más todos rescatados que fueron quedando porque nadie los adoptaba”, comentaron.

En el comunicado Rescate Animal Catamarca calificó a los gastos como “insostenibles”. “Iniciamos hace cuatro años pero hemos llegado a un punto donde no tenemos cómo afrontar los gastos... Hacemos rifas pero nadie las compra... Esta última rifa se hizo con un mes y medio de antelación para poder tener tiempo de vender todos los números pero solo se logró vender un poco más de la mitad... Cuando el costo era de $20 pesos. Prácticamente nada comparado a cómo están las cosas hoy en día pusimos una rifa a un monto mínimo pero aún así no se vendió!!!”.

Además explicaron, que llegan mensajes de ayuda todo el tiempo y que llegaron a asistir a animales “en terrible estado”. “A todos nos da pena ver tantos animales lastimados y sufriendo pero si todos no ponemos un granito de arena se nos vuelve cuesta arriba a nosotras afrontar solas los gastos”.

Y agregaron: “Lamentamos tener que parar el grupo porque afuera hay muchos animales a la espera de ser rescatados”.

“Lo sentimos mucho pero no podemos más. tenemos deudas por todos lados, le debemos a la Veterinaria hace varios meses y aún así tenemos que alimentar a todos los perros a cargo ya que ellos esperan todos los días su plato de comida. Y todo eso sale de nuestro bolsillo”, finalizó el comunicado.