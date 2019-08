Terribles confesiones de Mariana Nannis en lo de Susana

Este domingo, Mariana Nannis se sentó como invitada al programa de Susana Giménez a donde reveló detalles de su intimidad con Claudio Paul Caniggia. En su entrevista, la mediática habló sobre la adicción a las drogas de su marido y comentó: “Lo internamos dos veces pero se escapó”.

Según su propio testimonio, sufrió violencia de género en varias ocasiones: “Me dijo que si lo denunciaba tenía amigos que lo podían sacar y que no iba a durar nada”.

Finalmente, habló de un hecho en particular por el cual ella perdió uno de sus embarazos. “Me golpeó contra una pared. Llegó drogado y le impedí la entrada a la casa. Le pregunté si tenía cosas en los bolsillos, si era así, no lo dejaba entrar. Cuando revisé me empujó contra los autos. Estaba muy nervioso. Le dije: 'Si te querés drogar, te vas a un puticlub'. Y entonces se fue, esa noche no durmió en mi casa".

"Ese día se fue y yo me quedé en mi casa con mis hijos. Al día siguiente vino mi masajista y de repente, mientras me hacía el masaje, empecé a sentir las piernas calientes. Cuando me miro estaba llena de sangre y agarré papel higiénico porque tenía una hemorragia. Agarré a Charlotte y nos fuimos a la clínica USP, porque era sábado y mi ginecólogo no atendía. Cuando llegué a la clínica me hicieron esperar, tuve que ir al cuarto piso, me hicieron una ecografía y cuando el médico me vio me dijo que me fuera a mi casa a hacer reposo y volviera el lunes porque me tenía que hacer un legrado (raspaje)", recordó.

Y dijo: "Tenía un marido tirado en un puticlub, drogado, yo no podía irme a tirar a una cama y que me pase algo y que mis hijos se queden solos. Lo llamaba por teléfono y no me contestaba. Yo no entendía nada. Me fui a un bar, me pedí una gaseosa y me comí medio sándwich. Yo tenía que resolver eso".

"Llamé a mi ginecólogo, que me mandó a una clínica de Málaga. Fui con Mauricio (un amigo suyo) y Charlotte. Ahí firmé todos los papeles, le pedí a mi abuelo que me proteja… Como había comido, me hicieron un aspirado sin anestesia, que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Estuve 40 días tirada en una cama, y en 40 días no vino a verme. Después de aguantar tantas cosas, me parece que estoy muy mal parada, y él está haciendo cosas que no las tendría que hacer un marido", aseguró.

"Hoy tendría un hijo de 12 años. Él mató a mi hijo por un paquete de cocaína. Le importó nada que esté embarazada de dos meses y medio. Él mató a mi bebé, porque si no hoy tendría un hijo. Y para mí un hijo es un tesoro", concluyó.

Por su parte, horas antes Caniggia había hecho un descargo en sus redes sociales en contra de la mediática.

“Una pericia psiquiátrica de Mariana URGENTE, ya que no está en su sano juicio. Más que por mí, lo haría por mis hijos y todas aquellas terceras partes que son hoy por hoy víctimas de una situación de insania. Si bien no es lo que quería hacer pero creo que es mi deber. Mariana está fuera de sus cabales y esto no es de hoy ni de ayer, y es por eso que hemos llegado a lo que hemos llegado desde hace ya años”, redactó el empresario.