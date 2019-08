Alberto Fernández dijo que lo único que produjo Mauricio Macri fue pobreza

El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, volvió a criticar al presidente Mauricio Macri al señalar que su gestión fue “el arte de la improvisación” y que “lo único que produjo fueron pobres”. Además, y en una entrevista televisiva, opinó sobre la economía y la situación política en Venezuela.

“No sé qué nivel de inflación me van a dejar, qué nivel de desocupación va a quedar, la pobreza algunos auguran que va a llegar a 40 puntos, no sé cuánto va a quedar de reservas; no se puede tener la irresponsabilidad de alguien que dijo que bajar la inflación es lo más simple que hay”, expresó el candidato presidencial, en una entrevista con Luis Majul, en el canal América.

Fernández, además, amplió: “Hay que parar la expectativa y hacer el famoso acuerdo del que hablé, que es el acuerdo de parar la pelota, y parar la pelota significa dejar esta locura y ver dónde cada uno está parado para ver cómo seguimos el juego”.

Además, volvió a cuestionar el rol de la Justicia durante la actual gestión: “En la Argentina la regla siempre fue que todos tienen que estar en libertad hasta que no se pruebe su culpabilidad. En algún momento, en el gobierno de Macri, esa lógica cambió. Inventaron una teoría que decía que alguien que había estado en la función pública podía tener un poder residual que entorpeciera. Nunca probaron que eso ocurriera. Lo presumieron y sobre esa base detuvieron a un montón de gente”.

Venezuela

Por otro lado, y consultado sobre la situación de Venezuela, afirmó que “las dictaduras tienen un origen no democrático, no es el caso de Venezuela”. Y agregó: “Es difícil calificar de dictadura a un gobierno elegido; un gobierno elegido puede devenir en un gobierno autoritario, las instituciones están funcionando, después discutimos cómo funcionan”.

En ese sentido, consideró que “la solución de Venezuela la tienen que encontrar los venezolanos”. A su vez, afirmó que “lo que no es solución es correr detrás de (Donald) Trump promoviendo el embargo”.