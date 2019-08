Vecinos del Sur denuncian que están sitiados por los delitos y solicitan una nueva dependencia policial

Vecinos de la zona sur denuncian que están sitiados por la inseguridad y piden la creación de la una nueva dependencia policial

Desde ayer, vecinos de por lo menos 10 barrios de la zona sur, denunciaron que son víctimas en forma permanente de hechos de inseguridad. “Nos entran por los techos, los fondos, nos roban lo poco que tenemos y la policía lamentablemente no está para protegernos”, expusieron.

Se trata de los vecinos de los barrios, 20 de Marzo, 40 Vv, Cooperativa, Santa Marta, entre otros.

Ayer, tuvieron la primera reunión para delinear acciones y hoy se volverán a reunir y confeccionarán una nota para el secretario de seguridad Marcos Denett.

En este sentido, explicaron: “Le vamos a pedir al secretario de Seguridad que venga y que busquemos una solución. Ya no podemos vivir en estas condiciones. Nos roban a cualquier hora, los papás no somos libres de mandar los niños a la escuela, tenemos que acompañarlos permanentemente, y no se puede andar después de las diez de la noche”.

La zona es de dependencia de la comisaría Novena. En este sentido, expusieron que “somos conscientes que la zona es muy amplia para la comisaría, y ahora se le suma todo lo que es Valle Chico.

Vamos a pedir que nos ayuden, que se cree un nuevo destacamento donde podamos tener más presencia policial”.