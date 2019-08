Aseguraron que esta semana se firmará el decreto para acelerar los trámites de cobro de los docentes

El ministro de Educación Ciencia y Tecnología, Daniel Gutiérrez, informó que la esta semana, la gobernadora firmaría el decreto para la disminución de pasos administrativos para el cobro de los haberes de los docentes ingresantes.

Al respecto, dijo: “La gobernadora va a firmar otro decreto por el cual se achica notablemente la cantidad de pasos administrativos entre el momento en que se toma el cargo y el momento que se cobra. Hasta hoy, eran ventidós pasos. Es un exceso burocrático. Hay normas de la década del 80, del 70 incluso, que se aplican. Nosotros lo hemos simplificado y de los veintidós, van a quedar unos diez pasos”, explicó el funcionario.

En relación a la deuda que el ministerio mantiene con algunos docentes que cumplieron cargos, aclaró que la aprobación de la Planta Orgánica Funcional (POF) desde el año 2016 a 2018, permitirá el reconocimiento de deuda a los trabajadores, que se estaría pagando con los haberes de septiembre, es decir, en el mes de octubre.

“La liquidación docente correspondiente al mes de agosto ya cerró. Diría que con la liquidación del mes de septiembre se va a asumir el pago de las deudas correspondientes, es decir, las altas que corresponda y las deudas que corresponda. En realidad, nosotros venimos pagando, a medida que el trámite va llegando, se va pagando. El problema era con las POF de los años 2014 y 2015 especialmente y 2016, si bien, no es un número muy significativo en ese momento, pero era gente que por no existir el cargo creado en la POF no había podido ser dado de alta, a eso es lo que se refiere concretamente el decreto”, indicó.

Por otro lado, Gutiérrez justificó la decisión del Ejecutivo de no pagar el bono de cinco mil pesos y del adelanto de la cláusula gatillo y dijo que a los docentes no les conviene el bono porque es por única vez y es en negro.

Las declaraciones del funcionario están relacionadas a los pedidos que vienen realizando los gremios por la reapertura de las paritarias salariales y de que se acepten los planteos realizados a nivel nacional.

A su vez, Gutiérrez justificó la medida diciendo que “hay que considerar que con las medidas que se han tomado, son sostenidas por la provincia. Hay descuentos en los aportes previsionales de 2 mil pesos que van a quedar en el bolsillo del trabajador y demás medidas que son más beneficiosas que un bono por única vez”.