Las últimas novedades de Sergio Denis: el testimonio del hermano del cantante

Sergio Denis sigue peleando por su vida en una clínica de rehabilitación después de haber caído de manera trágica de un escenario en la provincia de Tucumán mientras realizaba un recital. En las últimas horas, el hermano del cantante, Carlos Hoffmann, habló con radiomitre.com.ar y brindó los últimos detalles. “Lo vemos y acompañamos en todo lo posible”, comenzó respondiendo sobre cómo es el día a día de las visitas de la familia a su familiar. “Está todo igual, no hay grandes cambios destacados por ahora respecto a la última información que te di la última vez. Sabíamos que la recuperación iba a ser lenta, estamos en ese camino”, aseguró el familiar de Sergio Denis. “El abre los ojos desde hace mucho tiempo pero no esta conectado con el mundo exterior”, sentenció hace unos días en una conversación con la web de Radio Mitre. Y continuó: “Es difícil la situación pero vamos adaptándonos y pensando que en estos casos nunca sabes cuál será el tiempo que llevará”. Recordemos que hace unas semanas, Carlos Hoffmann respondió ante los rumores que indicaban que su hermano podría ser trasladado a otra clínica: “De ninguna manera vamos a cambiarlo de lugar. Está muy bien donde se encuentra. Por el momento son los datos que te puedo dar”. Por otra parte, el hermano de Sergio Denis calificó “sin comentarios…” los dichos de la la ex pareja del músico esta semana en la televisión. ¿Qué dijo el último parte médico? El último parte médico indicaba que “el paciente se mantiene estable, compensado hemondinámicamente, sin interrupciones agudas” (La hemodinamia es el control que se realiza de la dinámica de la sangre en las venas y arterias). Además, su estado neurológico “no presenta cambios significativos” y el artista, “continua asistido con el esquema de cuidados y tratamiento interdisciplinario según corresponde a su estado de salud actual” indicó el Dr. Gustavo Barbalace.