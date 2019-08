Detuvieron a una candidata a senadora por robar mercadería en un supermercado

Una candidata a senadora nacional por el partido Unite que postula a presidente José Luis Espert, fue detenida acusada de robar mercadería en un supermercado de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la modalidad “mechera”.

Según informaron fuentes policiales, la candidata Eliana Scialabba, de 36 años, es economista y fue sorprendida con distintos artículos sin pagar cuando intentaba salir de un local de Coto ubicado en Barrio Norte.

Scialabba fue observada con un chocolate en la mano el cual ya no tenía cuando llegó a la línea de caja. Tras pagar su compra, personal de seguridad la demoró y revisó su chango personal, comprobando que poseía doble fondo. Allí tenía no solo el chocolate sino también varios artículos que no había abonado, entre ellos chicles, elementos de higiene, fiambre y más chocolates.

Cuando iba a ser trasladada a la Comisaría Vecinal 2B, su abogado se presentó en el lugar y manifestó que Scialabba es candidata a senadora por Unite.l