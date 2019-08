D’Agostini declinó su candidatura a intendente del municipio de El Rodeo

Tras la derrota en las PASO, el Frente de Juntos por el Cambio enfrentó su primera baja tras la confirmación de Walter D’Agostini de que no competirá en el 27 de octubre por la intendencia de El Rodeo.

El empresario provincial confirmó que el resultado adverso fue lo que determinó declinar su candidatura. Y agregó que realizó las presentaciones correspondientes en la justicia electoral.

D’Agostini explicó que consideró que no fue capaz de apartar su figura de empresario y por eso no tuvo el acompañamiento esperado en las PASO, en las que sacó 450 votos, mientras que el candidato del Frente de Todos y actual candidato, Armando Seco Santamarina, sacó 690 votos.

“Creo que la gente no me tomó como político sino como empresario y fue muy difícil cambiar eso. La diferencia en las PASO creo que es irremontable y por eso decidí bajar y no hacerle perder tiempo a la gente y generar falsas ilusiones en quienes nos siguen”, manifestó el ex candidato del arco opositor.