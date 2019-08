Macri dijo que no hará más cambios de Gabinete y que habrá segunda vuelta

Por primera vez desde que anunció el paquete de medidas económicas, el presidente Mauricio Macri se muestra en público al disertar en el seminario de Clarín, "Democracia y Desarrollo".

Con mucha autocrítica, pero convencido de poder dar vuelta el resultado de las PASO en las elecciones de octubre, el líder de Juntos por el Cambio consideró: "Las PASO las perdí por 15 puntos en el 2015, pero nuestro partido se juega el 27 de octubre. Hay casi 8 millones de argentinos que creen en el cambio. Ahora mucha gente no fue a votar. Pienso que la bronca será compensada por otra visión".

"Desde abril de 2018 entramos en un proceso que ha sido muy duro para mucha gente. Eso se manifestó en forma de voto bronca en esta elección. Como ingeniero, puse el foco en lo estructural, pero desatendí el desgaste. Claramente votaron con el bolsillo. Queremos que la heladera de los argentinos esté llena. Tenemos un nuevo foco para el segundo mandato", continuó en el espacio de Clarín.

El Presidente además analizó la evolución de la economía antes de la devaluación de la semana pasada: "Yo fui demasiado ambicioso en las metas de inflación que propuse por la falta de consensos, pero el eje central sigue siendo el equilibrio fiscal. El programa estaba dando resultados, el mayorista de julio fue del 0,1%, eso pronosticaba a menos del 2% mensual, pero quedó viejo". Y comparó: "La plataforma del Frente de Todos dice equilibro fiscal. Eso es un avance enorme".

Sobre la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el jefe de Estado informó: "La misión del Fondo viene la semana que viene. Lacunza está en contacto con ellos". Sin embargo, no respondió qué pasará con los u$s5000 millones pendientes del organismo que podrían suspenderse por el deterioro de las cuentas públicas a partir de las medidas económicas anunciadas por el Gobierno.

Macri tuvo tiempo para opinar sobre los integrantes del Frente de Todos: "Son las cosas raras que pasan en la Argentina: que la vicepresidenta ponga de candidato al presidente. Todos tienen su historia, pero los votos son de Cristina Kirchner. Por eso sería bueno escuchar su posición sobre el futuro. Quizás su silencio no da seguridad. A mí me dicen que practico el sincericidio. Me alegra que Alberto Fernández esté moderado, pero su espacio es muy heterogéneo".

Por otra parte, al referirse a la llegada de Hernán Lacunza por Nicolás Dujovne al Ministerio de Hacienda, rechazó más movimientos. "No habrá más cambios", aseguró cuando le preguntaron si en algún momento pensó reemplazar a Marcos Peña en la Jefatura de Gabinete.

El Presidente tampoco dio por perdida la "madre de todas las batallas": "Si hay alguien que puede ganarla, como nos sorprendió en 2015, es María Eugenia Vidal". En ese contexto, se lamentó que su sintonía política con Sergio Massa solo "duró un ratito", pero que luego "tomó otro camino": el salto al Frente de Todos como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. (Fuente TN)