D’Agostini dijo que “no hay forma de revertir” el resultado de las PASO y se bajó de la pelea por la intendencia

La incursión en la política del piloto Walter D’Agostini duró poco, o al menos por estas elecciones. Es que el reconocido empresario confirmó este jueves que bajó su candidatura a intendente de El Rodeo, por el espacio de Juntos por el Cambio.

En ese contexto, el empresario explicó que la decisión ya fue formalizada ante la Justicia electoral. Para el empresario “la gente tiene que elegir y la gente eligió. Decidió que nosotros no seamos los que tenemos que dirigir el municipio”, dijo y aclaró que para él “esta es la parte importante” de la decisión que tomó.

En ese sentido, el piloto aseguró que no tuvo el tiempo suficiente para “transmitir todo lo que pensaba”, al mismo tiempo que consideró que “al no estar en la política, la gente no me tomó como un político, sino más que nada como un empresario”.

Finalmente, D’Agostini fue contundente con el resultados de las PASO, en las que sacó 450 votos contra los 690 del candidato del Frente de Todos y actual intendente, Armando Seco Santamarina. “Se hizo una votación, la diferencia es bastante considerable y creo que no hay forma de revertir”, sentenció.