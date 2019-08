Se realizó la primera de una serie de reuniones para eliminar la práctica ilegal de cobro de “plus médico”

En el Ministerio de Salud de la provincia, se llevó a cabo ayer una reunión entre el ministro Ramón Figueroa Castellanos, el intendente de la Capital, el candidato a gobernador, Raúl Jalil; el presidente del Colegio Médico, Guillermo Martínez y, por el Círculo Médico, su presidente Patricia Bollada; el secretario Gabriel Correa y la secretaria de Sanidad y Seguridad Social, Marina Andrada. La intención fue tratar diferentes temas concernientes al sistema de salud.

Al finalizar el encuentro, Figueroa Castellanos explicó que “después de las elecciones, teníamos el compromiso con el Lic. Jalil de juntarnos con las instituciones de médicos para generar un espacio donde nos escuchemos y atendamos las problemáticas”.

En ese sentido, la presidenta del Círculo Médico, indicó que “la reunión ha sido positiva, ya que el probable próximo gobernador nos ha escuchado y lo hemos escuchado. Vimos la conveniencia de incorporarnos en este trabajo mancomunado, que no va a terminar en esta reunión, sino que habrá otras reuniones en las que nos podremos poner de acuerdo en otros puntos que hacen a la gestión de salud de la provincia”.

El punto de intercambio central de las conversaciones fue la posibilidad de terminar con el cobro de plus. Raúl Jalil aseguró que “se logró un compromiso de que si se logra una recomposición de la consulta médica, que haya también un compromiso de los médicos de trabajar con un padrón médico en el cual no exista más el cobro del plus médico”.

Por su parte, la presidente del Círculo Médico, Patricia Bollada explicó: “yo creo que se entendió que tiene que haber una simetría, que significa que si yo exijo en no cobro del plus; la valoración del trabajo médico debe ser justa porque si no mejoramos el pago del trabajo médico, estamos en una asimetría total y eso se entendió muy bien”.

En cuanto a otros temas tratados, el ministro de Salud, dijo: “Uno de los puntos que tratamos tiene que ver con trabajar en estrategias a corto plazo para que desaparezca el cobro de plus médico.

Por otra parte, se habló de la ratificación del convenio con las instituciones, además Raúl (Jalil) invitó a ambas instituciones a que formen parte de los equipos de él en el área salud, sobre todo de la Obra Social provincial para acordar estrategias, herramientas, formas de trabajo y para seguirnos escuchando”.

Se plantearon ejes de trabajo durante la reunión que llevaron a que primero se pudieran expresar los miembros de las instituciones, hablando de sus incumbencias y atribuciones. “Todo este trabajo que hacemos en pos de mejorar las condiciones, no solo de la comunidad médica, sino que estas mejoras en las condiciones se transmitan después a la mejora en la calidad de salud de nuestros comprovincianos”, aseguró el presidente del Colegio Médico, Guillermo Martínez.

Otro tema que cobró difusión en los últimos días se refiere a la provisión de medicamentos. Para Figueroa Castellanos, “es imperioso seguir garantizando medicamentos a las personas con enfermedades crónicas y en ese camino, se puso en valor el modelo que tiene el Ministerio de Salud de las licitaciones públicas. Hablamos puntualmente de hacer licitaciones públicas en conjunto para la compra de medicamentos. Y el último punto tuvo que ver con las campañas de prevención, generadas desde una planificación con todos los actores”.