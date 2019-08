Crimen del cementerio: A un mes, el autor intelectual sigue prófugo

Treinta días transcurrieron del homicidio a sangre fría de Sergio Olmos, de 38 años, y la Policía no logra aún dar con el paradero de Alexis Roldán, quien sería el autor intelectual del asesinato con rivetes mafiosos. Mientras el fiscal natural de la invetigación, Dr. Mauricio Navarro Foressi, continúa recolectando todas las piezas del rompecabezas que permitan conocer con certeza quién, cómo y por qué ocurrió el homicidio, Claudio Contreras, el abogado del detenido imputado por el delito de homicidio simple, Pablo Morra, adelantó, días atrás, que pedirá la libertad al entender que, en virtud de las nuevas tareas investigativas llevadas adelante por el fiscal Navarro y una serie de pericias nuevas dispuestas, permitirían, según a su entender, determinar que su asistido no participó en el hecho tal como se le acusa y, por lo que estaba privado de su libertad. Mientras tanto, la búsqueda de Alexis Roldán, quien según trascendió se disputaba el liderazgo de la distribución de la droga en el sur de la ciudad con la víctima, supuesto móvil del crimen, continúa sin dar frutos. “Parece que se lo tragó la tierra. Se llevaron a cabo diversos allanamientos y aún se continua trabajando con vigilancias y otras estrategias para dar con su paradero, pero no aparece por ningún lado”, explicó una fuente policial consultada, ligada al expediente. Brevemente, el hecho de rivetes mafiosos ocurrió la madrugada del jueves 18 de julio pasado, cuando Sergio Olmos se conducía por las inmediaciones del cementerio, en una motocicleta. Según logró reconstruir la Justicia, Daniel Ruiz y Pablo Morra, quienes también se movilizaban en una moto, le dispararon con un arma 9 milímetros, provocándole muerte. Luego, llevaron el rodado y el arma y se la entregaron a los otros dos detenidos que tiene la causa, “Pirata” Corzo y Laura Leiva. Estos últimos se encuentran acusados de encubrimiento agravado, habiendo la mujer recuperado la libertad bajo el pago de caución.