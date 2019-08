Denunció que fue abusada por su tío cuando era niña

Una mujer, que fue víctima de abuso sexual de niña, se animó después de muchos años a contarlo ante la Justicia y sindicó a su tío como el abusador.

De acuerdo a la información judicial, la víctima tiene hoy 30 años y había sufrido ultrajes sexuales por parte de un familiar directo con el que convivía cuando tenía entre 7 y 13 años.

Según contó la mujer, quien no había dicho nada de los abusos sino hasta ahora que vio atentada su seguridad, cuando era niña su tío aprovechaba para abusar de ella cuando sus padres no estaban y la había amenazado para que no dijera nada, ya que vivían en la casa de este.

Con el paso de los años, sus padres lograron adquirir su vivienda y todos se marcharon, sin embargo, la denunciante no se animó a decirle nada a sus padres por vergüenza. Hoy, adulta e independizada, la joven volvió a recordar la etapa más dolorosa de su vida, la infancia, donde su tío, quien debía cuidarla y quererla, la abusaba.

Según dejó constancia en la denuncia, el viernes regresó a su casa como todos los días y encontró en la vivienda de al lado a su tío, el abusador, quien se había mudado.

La situación hizo que la chica sufriera una crisis de nervios y terminó por contarle lo que había vivido de chica a su pareja, quien la acompañó a denunciarlo. Ante la Justicia, la mujer dijo sentirse atemorizada y amenazada por su abusador.