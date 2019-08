Sorprendieron a Nico Occhiato con una famosa en la noche porteña

Hace unos meses, Nicolás Occhiato y Flor Vigna se separaron. Mientras ella comenzó una relación con su coach Matías Napp, Occhiato no parece desperdiciar el tiempo de su soltería.

El sábado a la madrugada, el periodista Ángel de Brito compartió una foto en donde se ve a dos personas yéndose juntos de un boliche ubicado en Costanera. El exnovio de Vigna y la actriz de Sex, viví tu experiencia, Noelia Marzol, fueron vistos este fin de semana.

“Marzol Occhiatto anoche en BNN“, escribió el periodista para acompañar la imagen. Si bien la fotografía no es muy clara, se ven dos personas, un hombre y una mujer.

Sin embargo, hace unos días, Occhiato invitó a cenar a Pampita. “Le dije que me acepte una cena”, reveló en la entrevista de Polino Auténtico, el radio Mitre AM 790. “Tendría que ser en mi casa o en la de ella, porque es una figura pública”, agregó. Sin embargo, hasta ahora parece que no hubo respuesta de la modelo.

Por su parte, Marzol terminó su noviazgo con Martín Baldovino. Desde que debutó en la pista del Súper Bailando junto a El Polaco, ambos no dejaron de bromear con un posible acercamiento. Pero, se conoció que el cantante está en una relación con Barby Silenzi.