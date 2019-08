Alberto Fernández: "Dujovne dejó al país envuelto en una gran crisis"

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, hizo referencia a la renuncia de Nicolás Dujovne y cuestionó duramente su gestión: "Fue un gran fracaso, termina dejando al país envuelto en una crisis".

El ex jefe de gabinete del kirchnerismo evitó pronunciarse sobre Hernán Lacunza, el reemplazante del exfuncionario, pero no omitió críticas a las medidas económicas de Mauricio Macri.

La renuncia de Dujovne se produjo este sábado y respondió a un contexto de agravamiento de la crisis económica por la disparada del dólar luego de las PASO, en las que Fernández se impuso ante el presidente Mauricio Macri por más de 15 puntos.

El candidato presidencial ratificó además sus críticas al paquete de medidas que Macri anunció la semana pasada: "La baja del impuesto a las Ganancias y la eliminación del IVA en alimentos tienen sentido porque tienden a la promoción del consumo, pero que sean dictadas en este contexto es muy grave".

"Teníamos en la plataforma la idea de reducir el IVA para la canasta básica, pero dentro de un plan de acuerdo general, y no nos planteamos una reducción o una corrección en Ganancias", afirmó en una entrevista con Página 12.

Más adelante, cuestionó el rol de Macri como "presidente y candidato" y reclamó "prudencia" por las medidas económicas que implemente hasta el 10 de diciembre.

"Debería hacer un esfuerzo y entender que estas medidas las tiene que hacer teniendo en cuenta el contexto. Logramos dar un mensaje tranquilizador, pero frente a un enfermo en estado crítico no es que hemos resuelto el problema. Hemos calmado un poco el dolor pero nos damos cuenta que hay un problema serio. No hay una enfermedad sin curar todavía", advirtió.

En relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) planteó que debería haber una renegociación: "Me siento muy incómodo teniendo que ser yo el que explica los incumplimientos de Macri, por eso le pido que se haga cargo. Le planteé al Presidente que empiece a negociar porque él se va a tener que hacer cargo de explicarle al Fondo porqué no cumplió. Y no yo, porque la verdad es que yo al Fondo ya le avisé que este programa era incumplible cuando me reuní con ellos".