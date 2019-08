Central Córdoba rescató un punto valioso ante Talleres en el Kempes

Talleres y Central Córdoba de Santiago del Estero igualaron 1-1 en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Superliga. La T se puso en ventaja gracias a un cabezazo de Juan Méndez, jugaba con uno más por la expulsión de César Meli, pero se estancó y Lisandro Alzugaray puso el empate definitivo.

No fue un resultado positivo para Talleres, que terminó masticando bronca luego de haber hecho el gasto del partido y no haber marcado una clara diferencia en el resultado. Tuvo ocasiones, algunas no las aprovechó y otras fueron bien resueltas por Diego Rodríguez, por lo que dejó pasar una gran chance de sumar en casa.

Por su parte, el elenco del Sapito Coleoni se aferró a un punto de oro que le permite engrosar su promedio. Vale resaltar el hecho de seguir intentando pese a la expulsión de Cesar Meli, quien dejó con diez a su equipo por una infantil reacción contra el juez de línea.