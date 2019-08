Thelma Fardin lapidaria con María Eugenia Vidal por su video sobre violencia de género

Hace un tiempo ya que la actriz Thelma Fardin se posicionó como una de las referentes de la lucha feminista dentro de su espacio. El largo debate en torno a la ley de legalización del aborto seguro y gratuito; la serie de denuncias de abusos realizadas desde el mundo artístico acontecidas tras su fuerte acusación contra Juan Darthés; y la consolidación del colectivo de Actrices Argentinas, entre otras sucesos, la colocó como una de las voces más escuchadas cuando se toca un tema de violencia machista, y en esta ocasión, la artista de 26 años hizo un fuerte descargo en su cuenta de Twitter contra la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, por un video que se difundió en donde se ve a la funcionaria yendo a confrontar a un presunto victimario de una mujer del barrio Carlos Gardel de Morón.

En la grabación se puede apreciar a la candidata de Juntos por el Cambio mientras conversa con una mujer en una casa, y esta le comenta que sufre acosos constantes por parte de un hombre. El desencadenante del rechazo que tuvo el video es que luego de presentar la situación, se la ve a la funcionaria golpeando la puerta de la casa del supuesto agresor.

"Buen día, Horacio. Soy María Eugenia Vidal, la gobernadora. Sé que estás ahí porque los vecinos me dijeron que estabas, aunque no me quieras abrir. Solamente para avisarte que estuve reunida con María y con su hija Natasha; que ya sé lo que está pasando; que me contó que te denunció; y que vamos a seguir acompañándola. Va a venir un fiscal a verla para que haga de nuevo una denuncia. Era solamente eso, hasta luego", expresa ante la puerta cerrada la candidata a renovar su mandato en Buenos Aires.

Debido a esto, Fardin –quien denunció sufrir una violación de Darthés a los 16 años- manifestó su repudio a las imágenes que protagonizó Vidal. “Nosotras nos organizamos contra la violencia. Ella hoy es el Estado, tiene las herramientas, ¿y decide ir a golpear una puerta? Es un sistema el que hay que cambiar. Inviertan el tiempo de los sueldos que les pagamos al menos en hacer cursos de perspectiva de género. Ni los lineamientos curriculares de la ESI (Educación Sexual Integral) leyeron Vidal y sus asesores. Le toca la puerta a un violento. El Estado tiene que implementar políticas públicas, no hacer puerta a puerta. Ese tipo es producto de un sistema, no son lobos solitarios. Mientras tanto, el presupuesto destinado al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), es sólo de $11,36 anuales por mujer para combatir la violencia machista”, sentenció la actriz en su descargo contra la gobernadora bonaerense.

Días atrás, la funcionaria recibió fuertes comentarios por parte de dos integrantes de la farándula afines al kirchnerismo que se burlaron de ella. Carolina Papaleo, en su rol de panelista en Incorrectas (América), se ríó de su físico, mientras que el día lunes posterior a las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Diego Brancatelli se mofó de la dura derrota que sufrió contra el candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof.

Exitoina