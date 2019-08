Con una gran jornada, se celebró el 306 aniversario de la demarcación del departamento Tinogasta

Los tinogasteños colmaron la plaza 25 de Mayo para celebrar el Aniversario 306 de su demarcación, con el acto central que fue presidido por el intendente municipal, Dr. Sebastián Nóblega, acompañados por autoridades del Ejecutivo y Legislativo municipal.

Gabriela Siarez, asesora parlamentaria del Concejo Deliberante, expresó que “Tinogasta, tenemos la alegría de verte brillar y ser representada con tus bailarines, cantores, poetas, deportistas de todas las edades, profesionales que recorren diferentes partes del mundo y que vuelven a ti, con medallas y reconocimientos merecidos. Es importante reconocer el esfuerzo de tu gente trabajadora, que apuesta a un Tinogasta mejor cada día. Estoy agradecida al señor Intendente que siendo tan joven sabe escuchar, atender las necesidades de este pueblo y que junto a su equipo te supieron embellecer, por hacerte accesible mediante rampas y actividades deportivas adaptadas para personas con discapacidad y adultos mayores, dándonos oportunidades, permtiéndonos sentir que somos parte de esta sociedad”

Agregando un mensaje para los jóvenes diciendo: “Quisiera pedirle a los jóvenes de Tinogasta que sueñen, que proyecten, que busquen la manera de concretar esas metas. Es cuestión de tener esperanzas, ganas, valentía, creer en Dios y luchar por lo que uno quiere y que, muy adentro suyo, saben que se lo merecen”.

Por su parte, el intendente, Sebastián Nóblega, emocionado por las palabras de la joven, atinó a decir que “Es difícil no emocionarse, no motivarse, no amar más a esta tierra, cuando mensajes como los que nos dejó Gabriela nos impulsan a redoblar los esfuerzos para continuar trabajando por los sueños de tantos tinogasteños que hoy nos brindaron la confianza y el respeto por lo que hemos hecho. Debemos seguir juntos, en la diaria tarea de buscar los objetivos que nos proponemos”.

“Tenemos mucho más por hacer y en esa senda vamos a caminar porque en este nuevo cumpleaños sabemos que hay una Tinogasta grande, que nos espera por construir para el futuro que todos queremos’, manifestó Nóblega.

Acompañaron en este importante acto, el intendente de Santa María, Juan Pablo Sánchez, el senador José Alaniz Andrada, el diputado provincial, Horacio Sierralta, los concejales Pedro Chaile, Máximo Moreno, Daniel Arias y José Ocampo Quintar, Luis Reales, del Concejo Deliberante de Fiambalá, secretarios del Ejecutivo local y del municipio de Fiambalá; cura párroco, representantes de las Fuerzas de Seguridad del Escuadrón 23 de Gendarmería Nacional y U.R. N° 5 y Comisaría Dptal., entre otras autoridades invitadas.

El acto se desarrolló bajo un cálido sol y contó con el acompañamiento de la Banda de Música del Regimiento de Infantería de Montaña 15 de la provincia de La Rioja con los Himnos Nacional, de Catamarca y Cueca ‘La Tinogasteña’.

Tinogasta de plata

Como cada año, se procedió a la entrega de los “Tinogasta de Plata”, los cuales son puestos a consideración por la participación de la comunidad a la Comisión Evaluadora, la que determinó a los cuatro galardonados: Juan Francisco Aguirre, por su trayectoria en el Ciclismo; a la Sra. Perfecta Socorro, Esther Ríos de Quinteros ‘Teja’, por su invalorable trayectoria como docente; al vecino Ángel Ramón ‘Negui’ Ance, por su trayectoria en la Academia de Danzas Nativas y Folclóricas ‘Abaucán’; y por último al Dúo Tinogasta, por su destacada trayectoria y aporte a la Cultura.

Además se otorgaron reconocimientos especiales a la Escuela N° 349 “Domingo Faustino Sarmiento” por sus 100 años de creación, a la Escuela N° 10 “Dr. Antonio del Pino”, por cumplir sus 150 años de su creación, y a la Escuela N° 351, al cumplir 100 años de su creación.

Aportes

Luego, se entregaron aportes para fortalecimientos instituciones con Fondos de Desarrollo Municipal, a la Esc. Primaria N° 309 “Manuel Lainez” de La Puntilla; al Jardín de Infantes de La Puntilla; Jardín de El Pueblito y al Jardín de Infantes de la Escuela 704. También, más aportes de distintos elementos deportivos para la enseñanza en los establecimientos primarios y secundarios de la ciudad y distritos.

Murales

Asimismo, se entregaron los premios a las escuelas ganadoras del Concurso de Murales, que se imprimieron en las esquinas de la ciudad, organizados por el municipio a través de la Secretaría de La Vivienda.

Finalmente, el acto tuvo el cierre con el imponente desfile Cívico-Militar. Posteriormente, los festejos continuaron en el predio Terminal de Ómnibus, con la cuarta “Fiesta de la Empanada”, acompañados del festival aniversario.