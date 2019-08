Corzo: “No creo que me juegue en contra la inactividad”

El invicto Welter catamarqueño, Gabriel “El Terrible” Corzo (8-0, 2 KO), irá por su 9° pelea en el campo rentado, cuando este viernes 16 enfrente a seis asaltos, al bonaerense Darío “Pato” Baigorria (9-26-1, 6 KO) en la pelea estelar de la velada “Puños Terribles”, a desarrollarse en el Club San Lorenzo de Alem.

Corzo, quien no combate desde el 24 de noviembre del 2018 cuando venció por puntos al santiagueño Walter Coman, en pelea efectuada en el Polideportivo Capital, tendrá una dura pelea este viernes, en el Club del barrio Alem, aunque irradia confianza de cara al choque con el bonaerense Baigorria.

“Llego muy bien preparado, me entrené en doble turno, a la mañana con el P.F. Exequiel Villagra y a la tarde con mi técnico Joel Corzo, así que vamos a llegar diez puntos para el viernes 16”, señaló a RING CATAMARCA, el invicto púgil catamarqueño.

En cuanto a su inactividad de más de seis meses fuera del ring, expresó: “Por eso es que me entrené muy bien, hice muchos guanteos con los sparrings, yo creo que tengo experiencia y no creo que me juegue en contra esta inactividad. Así que vamos a llegar bien para la pelea”.

“Conozco que tiene mucha experiencia, combatió muchas veces, va al frente y eso va a ser lindo para el espectáculo. Seguro que será dura, difícil, pero vamos a tratar de ganar y darle un triunfo a Catamarca”, opinó sobre su rival, Baigorria.

También, contó de sus objetivos luego de este combate: “La idea era hacer esta pelea, ojalá que me vaya bien y después tengo el combate en Santiago, con el chaqueño Ramón de la Cruz Sena, que también iré muy bien preparado por lo difícil que será también”.