Juárez: “Desde julio estoy en Santiago y espero una chance”

Son muchos los jóvenes catamarqueños que prueban suerte fuera de la provincia en busca de un sueño, que es jugar y vivir gracias al fútbol. Uno de los que tiene ese sueño de ser profesional es el joven José María Juárez, que está jugando en la cuarta división de Central Córdoba de Santiago del Estero.

El joven tuvo pasos por las inferiores de Boca, Atlético Tucumán, Aldosivi y ahora está en el equipo santiagueño a la espera de una oportunidad. En Catamarca, hizo su formación en Villa Cubas. En diálogo con Botineros Diario, el jugador comentó: “Desde julio que estoy en Santiago del Estero. Vine a una prueba y me dijeron que me quede, estoy en la pensión del club”.

El catamarqueño estuvo jugando en un club catamarqueño: “En los pocos meses que estuve en Catamarca jugué dos o tres partidos en Defensores del Norte”.

Siguió: “Desde muy chico estoy afuera de Catamarca. A los 13 años, comencé en la fundación de Leo Messi. La situación económica de mi viejo no me permitió quedarme en los clubes que estuve porque si no me daban pensión no tenía dónde estar”.

Contó cómo se dio la llegada a Central Córdoba: “Vi una publicación en Instagram (risas) que estaban por hacer una prueba, asistí y quedé seleccionado para quedarme. Ahora estoy en cuarta división de AFA”.